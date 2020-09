Rio Grande do Sul registra 3.538 novos casos da Covid-19 e mais 52 óbitos pela doença

O Rio Grande do Sul registrou nesta quinta-feira (17) 3.538 novos casos da Covid-19, informou a SES (Secretaria Estadual da Saúde), e foram confirmados mais 52 óbitos. O total de casos confirmados chegou a 167.781 em 490 municípios (99%) e há 4.268 óbitos pela doença, além de 153.678 recuperados (92% dos casos).

Entre os novos óbitos divulgados nesta quinta, dois eram residentes de Novo Hamburgo que estavam internados em Esteio e que, apesar dos óbitos terem ocorrido em julho, as notificações só foram completadas recentemente. Há ainda um outro óbito de 31/08 que aguardava encerramento da ficha. Os demais são de datas entre os dias 7 e 17 de setembro.

Os novos óbitos são de residentes dos municípios de:

Alvorada (homem, 72 anos);

Alvorada (mulher, 58 anos);

Antônio Prado (homem, 78 anos);

Arroio dos Ratos (mulher, 86 anos);

Butiá (homem, 45 anos);

Cachoeirinha (homem, 66 anos);

Cachoeirinha (homem, 28 anos);

Cachoeirinha (homem, 50 anos);

Canoas (homem, 75 anos);

Carlos Barbosa (homem, 77 anos);

Cruz Alta (mulher, 71 anos);

Dois Irmãos (homem, 43 anos);

General Câmara (homem, 94 anos);

Giruá (homem, 72 anos);

Guaíba (mulher, 68 anos);

Jaquirana (mulher, 49 anos);

Lajeado (homem, 73 anos);

Nova Hartz (homem, 44 anos);

Nova Santa Rita (homem, 77 anos);

Novo Hamburgo (homem, 72 anos);

Novo Hamburgo (homem, 61 anos);

Novo Hamburgo (homem, 70 anos);

Novo Hamburgo (mulher, 66 anos);

Osório (mulher, 81 anos);

Parobé (homem, 64 anos);

Parobé (homem, 67 anos);

Passo Fundo (mulher, 76 anos);

Passo Fundo (homem, 81 anos);

Pinheiro Machado (mulher, 67 anos);

Porto Alegre (mulher, 96 anos);

Porto Alegre (mulher, 67 anos);

Porto Alegre (mulher, 93 anos);

Porto Alegre (mulher, 72 anos);

Porto Alegre (homem, 75 anos);

Porto Alegre (mulher, 85 anos);

Porto Alegre (mulher, 57 anos);

Porto Alegre (mulher, 82 anos);

Porto Alegre (homem, 69 anos);

Porto Alegre (homem, 52 anos);

Porto Alegre (homem, 51 anos);

Porto Alegre (mulher, 73 anos);

Porto Xavier (homem, 69 anos);

Redentora (homem, 92 anos);

Santa Maria (homem, 76 anos);

Santa Maria (homem, 90 anos);

Santo Antônio da Patrulha (mulher, 71 anos);

São Jorge (homem, 91 anos);

São Leopoldo (homem, 79 anos);

São Leopoldo (mulher, 24 anos);

Sapiranga (homem, 71 anos);

Sapucaia do Sul (homem, 90 anos);

Vacaria (homem, 70 anos).

A atualização teve ainda 130 casos excluídos por duplicidade ou revisão de resultado.

Os novos casos confirmados hoje para o novo #coronavirus são de pacientes que residem nos seguintes municípios:

Agudo – 2

Ajuricaba – 4

Alegrete – 9

Alegria – 2

Alvorada – 54

Ametista do Sul – 1

Antônio Prado – 7

Arroio do Meio – 5

Arroio do Sal – 3

(segue)

— Secretaria da Saúde (@SES_RS) September 17, 2020