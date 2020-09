A prefeitura da cidade de Popayán, onde houve o incidente, afirmou que a estátua foi erguida em 1937, para comemorar os 400 anos da fundação da cidade. O prefeito afirmou que ela será reconstruída.

Farc

No começo desta semana, a ex-guerrilha e hoje partido político Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) pediu perdão publicamente às milhares de pessoas que sequestrou e expressou arrependimento pela dor que causou.

“O sequestro foi um grave erro do qual não podemos fazer nada além de nos arrepender”, disse a direção do partido na mensagem de desculpa mais contundente que já enviou desde que a paz foi decretada em 2016.

A ex-organização rebelde mais poderosa da América, envolvida em conflitos de quase seis décadas, admitiu que o “sequestro feriu a legitimidade e credibilidade” do movimento armado contra o Estado colombiano. A Justiça de Paz da Colômbia investiga mais de 20 mil sequestros realizados pelos rebeldes que abandonaram as armas, de acordo com a agência France Presse.

“Este lastro hoje pesa na consciência e no coração de cada uma e cada um de nós”, completou em declaração pública.