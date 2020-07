Saúde Estado recebe mais 103 respiradores doados pelo Ministério da Saúde

13 de julho de 2020

Em junho, Estado recebeu 270 respiradores encaminhados pelo Ministério da Saúde.

O Rio Grande do Sul recebeu novo reforço no combate ao coronavírus. Além dos 270 respiradores já enviados em junho, o Ministério da Saúde enviou mais 103 aparelhos para o Estado. No total, são 50 respiradores beira-leito (utilizados em UTIs) e outros 53 de transporte (para o deslocamento de pacientes).

“Esse importante incremento, feito com apoio do governo federal, do Ministério da Saúde, tem sido responsável por não termos um colapso do nosso sistema hospitalar”, afirmou o governador Eduardo Leite, durante transmissão ao vivo pelas redes sociais nesta segunda-feira (13). Na mesma ocasião, o governador anunciou a habilitação de mais 73 leitos de UTI do SUS (Sistema Único de Saúde), ampliando em 75% o número de leitos disponíveis de março até agora.

A Secretaria da Saúde definiu, de acordo com critérios previamente acertados, quais municípios receberão os respiradores. Os equipamentos já estão sendo enviados a 25 hospitais.

“Os equipamentos já foram distribuídos aos hospitais quase em totalidade. Estamos negociando, junto à bancada federal e ao Ministério da Saúde, a doação de mais respiradores, e também recebendo a informação da possibilidade concreta de remanejo de monitores e de bombas de infusão, necessárias em alguns hospitais, para que consigamos ampliar o número de leitos no Estado”, detalhou a secretária da Saúde, Arita Bergmann.

Os aparelhos são fundamentais no enfrentamento à Covid-19, porque ajudam pacientes com dificuldades para respirar, e o uso é indicado nos casos graves da doença.

Hospitais contemplados:

Cidade – Instituição – Modelo do equipamento – Quantidade

Vacaria – Hospital Nossa Senhora da Oliveira – transporte – 3 respiradores;

Uruguaiana – Santa Casa de Uruguaiana – transporte – 2 respiradores;

Taquara – Hospital Bom Jesus – transporte – 2 respiradores;

Taquara – Hospital Bom Jesus – UTI – 5 respiradores;

Sapiranga – Hospital Sapiranga – transporte – 2 respiradores;

São Luiz Gonzaga – Hospital São Luiz Gonzaga – transporte – 3 respiradores;

São Leopoldo – Hospital Centenário – transporte – 2 respiradores;

São Leopoldo – Hospital Centenário – UTI – 5 respiradores;

São Jerônimo – Hospital de Caridade São Jerônimo – transporte – 2 respiradores;

São Gabriel – Hospital Santa Casa de São Gabriel – transporte – 3 respiradores;

Santana do Livramento – Santa Casa de Santana do Livramento – UTI – 5 respiradores;

Santa Rosa – Hospital Vida e Saúde Associação Beneficente Dom Bosco – transporte – 2 respiradores;

Santa Cruz do Sul – Hospital Ana Nery – UTI – 5 respiradores;

Porto Alegre – Hospital Vila Nova – UTI – 5 respiradores;

Parobé – Hospital São Francisco de Assis – transporte – 3 respiradores;

Montenegro – Hospital Montenegro – UTI – 5 respiradores;

Ijuí – Hospital de Caridade de Ijuí – transporte – 2 respiradores;

Ijuí – Hospital de Caridade de Ijuí – UTI – 5 respiradores;

Gravataí – Hospital Dom João Becker – transporte – 3 respiradores;

Caxias do Sul – Virvi Ramos – transporte – 3 respiradores;

Caxias do Sul – Hospital Pio Sodal Damas da Caridade – transporte – 5 respiradores;

Carazinho – Hospital Comunitário de Carazinho – transporte – 3 respiradores;

Canoas – HPS – UTI – 5 respiradores;

Canoas – Nossa Senhora das Graças – transporte – 2 respiradores;

Canoas – Nossa Senhora das Graças – UTI- 5 respiradores;

Canguçu – Hospital de Canguçu – transporte – 3 respiradores;

Canguçu – Hospital de Canguçu – UTI – 5 respiradores;

Camaquã – Hospital Nossa Senhora de Camaquã- transporte – 3 respiradores;

Cachoeirinha – Hospital Padre Jeremias- transporte – 3 respiradores;

Alegrete – Santa Casa de Alegrete – transporte – 2 respiradores.

