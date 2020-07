Rio Grande do Sul Estado alcança aumento de quase 75% no total de leitos de UTI para atendimento pelo SUS

Por Redação O Sul | 13 de julho de 2020

Até agora, já foram habilitados 697 novos leitos de UTI no Estado, totalizando 1.630. Foto: Maicon Hinrichsen/Secom/Arquivo Até agora, já foram habilitados 697 novos leitos de UTI no Estado, totalizando 1.630. (Foto: Maicon Hinrichsen/Secom/Arquivo) Foto: Maicon Hinrichsen/Secom/Arquivo

Com a habilitação de 73 novos leitos pelo Ministério da Saúde na sexta-feira (10), o Estado alcançou aumento de 74,7% nos leitos de UTI para pacientes do SUS (Sistema Único de Saúde).

“Esse aumento contribuiu para que o nosso índice de ocupação ficasse sempre nos 70%. Se não fosse isso, estaríamos com 100%, se não mais. A ampliação de leitos que fizemos em parceria com prefeituras e com apoio do governo federal é responsável por não termos, até aqui, o colapso do nosso sistema de saúde”, destacou o governador Eduardo Leite, ao anunciar, nesta segunda-feira (13), as novas habilitações.

Antes da pandemia, o RS tinha 933 leitos UTI adulto SUS. A meta do governo estadual era ampliar em pelo menos 60% o número, que foi superada no começo de junho. Até agora, já foram habilitados 697 novos leitos, totalizando 1.630.

Apesar de ter ultrapassado a meta, o Estado pretende seguir ampliando a rede pública hospitalar, com foco em atender os casos mais graves de Covid-19. O planejamento previsto é de fazer o pedido de habilitação de mais 279 leitos ainda neste mês de julho, para alcançar 1.909 – crescimento de 104,6%.

Veja de onde são os 73 novos leitos habilitados:

• Bento Gonçalves – Hospital Tacchini: 5 leitos;

• Canoas – Hospital de Pronto Socorro: 5 leitos;

• Carazinho – Hospital de Caridade de Carazinho: 6 leitos;

• Caxias do Sul – Hospital Virvi Ramos: 5 leitos;

• Esteio – Fundação São Camilo: 6 leitos;

• Santa Cruz do Sul – Hospital Santa Cruz: 10 leitos;

• Santo Ângelo – Hospital Santo Ângelo: 5 leitos;

• São Jerônimo – Hospital de Caridade São Jerônimo: 10 leitos;

• São Leopoldo – Hospital Centenário de São Leopoldo: 5 leitos;

• Uruguaiana – Hospital Santa Casa de Uruguaiana: 8 leitos;

• Vacaria – Hospital Nossa Senhora da Oliveira: 8 leitos.

