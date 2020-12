Rio Grande do Sul Estado recebe três pedidos de reconsideração ao mapa do distanciamento controlado

Por Redação O Sul | 20 de dezembro de 2020

Foto: Reprodução

O mapa preliminar do distanciamento controlado da semana recebeu três pedidos de reconsideração até o prazo limite, 6h deste domingo (20). As solicitações para reduzir o nível de restrições vieram de associações regionais e de municípios classificados previamente em vermelho (risco epidemiológico alto).

O Rio Grande do Sul segue em alerta máximo. Nesta rodada, 20 regiões Covid foram classificadas em bandeira vermelha, e apenas uma – Guaíba – em bandeira laranja (risco epidemiológico médio).

O Gabinete de Crise vai analisar os pedidos e divulgar o mapa definitivo na tarde desta segunda-feira (21). A vigência das novas bandeiras começa à 0h de terça-feira (22) e se encerra às 23h59 de segunda-feira (28).

Das 21 regiões Covid, apenas Uruguaiana e Guaíba não aderiram ao sistema de cogestão do distanciamento controlado. Os protocolos próprios elaborados pela região de Bagé foram aceitos neste sábado (19). As outras 18 já adotam protocolos alternativos às bandeiras definidas pelo governo.

A cogestão foi suspensa na primeira quinzena deste mês, mas voltou a valer na terça-feira (15). Conforme a orientação do modelo, regiões em cogestão classificadas em bandeira vermelha podem adotar regras de bandeira laranja, e as classificadas em laranja podem adotar protocolos de bandeira amarela, basta que enviem protocolos próprios adaptados à Saam (Secretaria de Articulação e Apoio aos Municípios). A adoção de protocolos alternativos não altera as cores do mapa definitivo.

