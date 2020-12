Brasil Bolsonaro diz que “pressa para a vacina não se justifica” e vê pandemia no fim

Por Redação O Sul | 20 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Bolsonaro durante entrevista ao filho Eduardo. Foto: Reprodução/Instagram Bolsonaro durante entrevista ao filho Eduardo. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

O presidente Jair Bolsonaro disse no sábado (19) que a pandemia de Covid-19 está “chegando ao fim” e que “não há motivo para pressa” na compra e distribuição de uma vacina contra o coronavírus. Ele fez as afirmações em uma entrevista concedida ao filho e deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP).

“A pandemia está chegando ao fim. Estamos com uma pequena ascensão agora, o que chama de um pequeno repique, pode acontecer. Mas pressa para a vacina não se justifica, porque você mexe com a vida das pessoas. Vai inocular algo em você e seu sistema imunológico vai agir de forma imprevista. Você não pode sem que tenha certificação da Anvisa você bote a vacina no mercado”, afimrou Bolsonaro.

No próprio sábado o Ministério da Saúde divulgou que o Brasil registrou 706 novas mortes causadas pelo coronavírus nas últimas 24 horas. O total de óbitos provocados pela doença em todo o País chegou a 186.356 desde o início da pandemia.

De sexta-feira (18) para sábado, houve mais 50.177 casos oficiais para o coronavírus. Desde o começo da pandemia, o número de infectados no Brasil subiu para 7.213.155.

De acordo com a pasta, 6.222.764 pessoas se recuperaram da Covid-19, com outras 804.035 em acompanhamento.

No mundo, ainda no sábado, as infecções por coronavírus ultrapassaram a marca de 75 milhões, segundo dados da agência Reuters.

Pela Universidade Johns Hopkins, que monitora os casos e as mortes, já há mais de 76 milhões de infecções notificadas.

Houve 18,65 milhões de novos casos no mês passado, o maior número registrado em um período de 30 dias desde o início da pandemia.

Na Europa, 1 milhão de novos casos foram registrados em apenas cinco dias, com a Rússia e a França relatando mais de 2 milhões de casos cada desde o início do surto de coronavírus. O Reino Unido e a Itália têm aproximadamente 1,9 milhão de casos cada.

Os Estados Unidos se tornaram o primeiro país do mundo a registrar mais de 300 mil mortes, na segunda-feira. O país está registrando mais de 2.500 mortes por dia, de acordo com uma análise da Reuters de dados dos últimos sete dias.

Bolsonaro assinou na quarta-feira (16) uma medida provisória que libera R$ 20 bilhões para a compra e distribuição de imunizantes no País. Na entrevista a Eduardo deste sábado, no entanto, ele disse que não tem pressa em gastar o dinheiro. Ele também negou que esteja politizando o tema, mas disse que a atitude de Doria é “suspeita”.

“Não há politização nenhuma da nossa parte. Não tenho pressa em gastar, viu governador? Não estamos com pressa em gastar dinheiro, a nossa pressa é em salvar vidas. Não quero aqui fazer mal juízo de quem quer que seja, mas está muito suspeita essa pressa em gastar R$ 20 bilhões para comprar vacina”, disse Bolsonaro.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil