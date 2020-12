Brasil Duas apostas acertam a Mega-Sena e ganharão R$ 26,7 milhões cada uma

Por Redação O Sul | 19 de dezembro de 2020

Os números sorteados foram: 12, 14, 28, 42, 45 e 55. (Foto: Agência Brasil)

Duas apostas, uma de São Paulo e outra de Campina Grande, acertaram as seis dezenas do concurso 2.329 da Mega-Sena e receberão cada uma R$ 26.798.752,27. O sorteio foi realizado neste sábado (19) no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo. Os números sorteados foram: 12, 14, 28, 42, 45 e 55. O próximo concurso será a Mega da Virada, no dia 31. O prêmio é estimado em R$ 300 milhões.

