Rio Grande do Sul Estado recebe última remessa de doses da vacina contra gripe

Por Redação O Sul | 3 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Desde o início da campanha, foram recebidas cerca de 5,1 milhões de doses. Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini Desde o início da campanha, foram recebidas cerca de 5,1 milhões de doses. (Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini) Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini

A Secretaria da Saúde recebeu nesta quarta-feira (3) a última remessa de doses de vacina contra a gripe, sendo 444 mil unidades que serão aplicadas até o fim da Campanha Nacional de Vacinação Contra a Influenza (H1N1, H3N2 e Influenza B) deste ano.

Desde o início da campanha, foram recebidas cerca de 5,1 milhões de doses para o atendimento de todos os públicos, uma população estimada em 5 milhões no Rio Grande do Sul.

A previsão é de que os novos frascos do imunobiológico estejam disponíveis para a população a partir da próxima segunda-feira (8). Na etapa atual, todas as pessoas que se encontram nos grupos de risco e ainda não se vacinaram podem procurar as casas de vacina ou postos de saúde para receber a dose, levando em consideração que cada município tem autonomia para definir a melhor estratégia para a sua população local.

“Os usuários podem entrar em contato com as secretarias municipais de Saúde ou com as unidades de saúde para verificar os locais de vacinação e horários de funcionamento”, informa a enfermeira Eliese Denardi Cesar, do Núcleo Estadual de Imunizações, do Cevs (Centro Estadual de Vigilância em Saúde).

Os Estados e municípios estão recebendo as doses da vacina da gripe de forma escalonada, a cada semana, conforme são produzidas pelo Instituto Butantan, explica a farmacêutica Tatiana Castilhos, da Ceadi (Central Estadual de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos).

Nos Estados em que a cobertura vacinal não atingiu 90% da meta, o Ministério da Saúde recomenda que se continue vacinando até 30 de junho. O Rio Grande do Sul, até o momento, aplicou a vacina em 83% de todos os públicos-alvo, com os melhores índices entre os idosos (114%), trabalhadores da saúde (109%) e indígenas (99,18%), e os piores desempenhos entre as crianças (47%) e gestantes (44%).

A enfermeira Eliese ressalta que as pessoas com doenças crônicas também estão entre os grupos mais vulneráveis a complicações decorrentes da gripe. A vacina diminui as internações pela doença, e, portanto, evita sobrecarga de atendimentos em tempos de epidemia da Covid-19. Além disso, pais e cuidadores podem aproveitar a oportunidade para colocar em dia a caderneta de vacinação das crianças.

Confira aqui o relatório da aplicação de doses, conforme os municípios atualizam o número de pessoas vacinadas.

Públicos-alvo da Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe este ano:

• pessoas de 60 anos ou mais;

• trabalhadores da saúde;

• profissionais das forças de segurança e salvamento;

• pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais;

• adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas;

• população privada de liberdade e funcionários do sistema prisional;

• caminhoneiros;

• motoristas e cobradores de transporte coletivo;

• portuários;

• povos indígenas;

• crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade;

• pessoas com deficiência, gestantes e puérperas até 45 dias;

• adultos de 55 a 59 anos de idade;

• professores das escolas públicas e privadas.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Rio Grande do Sul