Por Redação O Sul | 3 de junho de 2020

Casos já estão em 306 municípios. Foto: Reprodução Casos já estão em 306 municípios. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O Rio Grande do Sul registrou nesta quarta-feira (3), segundo a SES (Secretaria Estadual da Saúde) 494 novos casos de coronavírus, totalizando 10.398 em 306 municípios. Nas últimas 24 horas foram confirmados 13 óbitos pela doença, chegando a 258. O número estimado de pacientes curados no RS é de 8.069 (77,6% dos casos).

Os novos óbitos confirmados nesta quarta-feira são:

– Bento Gonçalves (mulher, 65 anos);

– Bento Gonçalves (mulher, 88 anos);

– Canoas (homem, 60 anos);

– Novo Hamburgo (homem, 85 anos);

– Passo Fundo (mulher, 58 anos);

– Passo Fundo (homem, 66 anos);

– Porto Alegre (homem, 67 anos);

– Porto Alegre (mulher, 83 anos);

– Santo Augusto (mulher, 54 anos);

– São Leopoldo (mulher, 84 anos);

– Sapucaia do Sul (homem, 70 anos);

– Sapucaia do Sul (homem, 74 anos);

– Viamão (mulher, 73 anos).

Os novos casos confirmados nesta quarta são de pacientes que residem nos seguintes municípios:

Alegrete – 2

Alvorada – 3

Ametista do Sul – 1

Arroio do Meio – 2

Arroio dos Ratos – 1

Arvorezinha – 3

Bagé – 10

Barão de Cotegipe – 3

Bento Gonçalves – 20

Bom Jesus – 1

Bom Princípio – 3

Bom Retiro do Sul – 3

Brochier – 4

Cachoeira do Sul – 3

Cachoeirinha – 5

Campo Bom – 1

Campo Novo – 1

Canela – 1

Canoas – 16

Carazinho – 3

Carlos Barbosa – 7

Caseiros – 1

Caxias do Sul – 7

Ciríaco – 1

Colinas – 1

Coqueiros do Sul – 1

Cruzeiro do Sul – 2

Dom Pedrito – 1

Encantado – 1

Entre Rios do Sul – 14

Erechim – 34

Ernestina – 1

Estância Velha – 1

Esteio – 1

Estrela – 2

Farroupilha – 8

Faxinalzinho – 1

Flores da Cunha – 2

Formigueiro – 2

Garibaldi – 10

Gravataí – 7

Guaíba – 4

Guaporé – 1

Ibiraiaras – 1

Ibirapuitã – 1

Ibirubá – 2

Ijuí – 5

Imbé – 1

Júlio de Castilhos – 1

Lajeado – 18

Lavras do Sul – 4

Marau – 11

Mariano Moro – 1

Monte Alegre dos Campos – 1

Montenegro – 5

Não-Me-Toque – 2

Nonoai – 3

Nova Araçá – 1

Nova Bassano – 1

Nova Prata – 2

Novo Hamburgo – 7

Osório – 3

Palmeira das Missões – 7

Panambi – 1

Passo Fundo – 32

Paverama – 3

Pelotas – 9

Pinheiro Machado – 1

Planalto – 1

Porto Alegre – 31

Redentora – 1

Rio dos Índios – 3

Rio Grande – 2

Saldanha Marinho – 2

Santa Cecília do Sul – 1

Santa Cruz do Sul – 13

Santa Maria – 22

Sant’Ana do Livramento – 2

Santiago – 1

Santo Augusto – 1

São Gabriel – 14

São José do Hortêncio – 1

São Leopoldo – 18

São Valentim – 5

Sapiranga – 1

Sapucaia do Sul – 4

Serafina Corrêa – 4

Tapejara – 1

Teutônia – 24

Tiradentes do Sul – 1

Torres – 1

Tramandaí – 1

Três Passos – 3

Tupanciretã – 1

Tupandi – 2

Uruguaiana – 1

Vacaria – 3

Venâncio Aires – 5

Viamão – 3

Vila Maria – 2

A atualização teve ainda 15 casos excluídos por duplicidade.

Diferença em Porto Alegre

A Capital, segundo a SES, tem 778 casos confirmados de coronavírus. Os números da SMS (Secretaria Municipal da Saúde), no entanto, registram 1.367 casos em Porto Alegre, que tem 41 óbitos.

A divergência, segundo a SES, ocorre pela exigência, pelo Ministério da Saúde, de que os registros pelos municípios sejam feitos no sistema e-SUS Notifica. Todos os demais municípios preenchem essa plataforma.

A SMS informa que essa diferença passou a ocorrer justamente a partir do início dessa exigência, em 15 de maio. Conforme a pasta, desde o início da pandemia Porto Alegre utiliza um sistema próprio, que permite acompanhar e encaminhar pacientes desde a consulta, enquanto o e-Sus Notifica permitiria apenas o registro do resultado.

