Por Redação O Sul | 7 de Maio de 2020

Videoconferência com o governador e a secretária Arita reuniu prefeitos, dirigentes de hospitais e deputados da região da Serra. Foto: Neusa Jerusalém/Ascom SES Videoconferência com o governador e a secretária Arita reuniu prefeitos, dirigentes de hospitais e deputados da região da Serra. (Foto: Neusa Jerusalém/Ascom SES) Foto: Neusa Jerusalém/Ascom SES

Um documento que prevê normas de regulação do acesso às internações hospitalares está sendo estruturado pelo governo do Estado e deve ser divulgado nos próximos dias. O anúncio foi feito pela secretária da Saúde, Arita Bergmann, na tarde desta quinta-feira (7), durante videoconferência com prefeitos, dirigentes de hospitais e deputados da região da Serra. O encontro contou com a participação do governador Eduardo Leite.

A secretária da Saúde disse que a regulação do acesso às internações hospitalares no Rio Grande do Sul tem de ser feita a partir do olhar de toda a rede de serviços de saúde. “Principalmente em conjunto com as regulações municipais”, afirmou.

Outros temas, como a implementação novos de leitos de UTI e a distribuição de testes para detecção do coronavírus, também foram abordados na reunião.

A secretária acrescentou que para a estruturação do Plano de Contingência contra a covid-19 foram feitas consultas a todos os hospitais da Serra sobre a possibilidade de aumento de leitos.

O mesmo foi feito pela Secretaria da Saúde na criação do sistema de monitoramento da ocupação de leitos hospitalares. “Sabemos que os dados que temos são dinâmicos, daí a importância de atualizarmos a situação da rede hospitalar para estarmos melhor preparados para enfrentar a pandemia”, disse Arita.

