Por Redação O Sul | 7 de Maio de 2020

Latam, Gol e Azul exigem que viajante leve sua própria proteção. Foto: Reprodução

As companhias aéreas Latam, Gol e Azul passaram a exigir que todos os passageiros usem máscaras durante os voos. O objetivo é evitar a disseminação do novo coronavírus nos aviões durante as viagens.

De acordo com a assessoria de imprensa da Azul, o uso de máscaras já é obrigatório nos voos da companhia desde terça-feira (5). A partir do próximo domingo (10), a Gol passará a exigir que seus passageiros usem o equipamento de proteção. Já na Latam, a obrigatoriedade de uso começará na segunda-feira (11).

Os passageiros das três companhias terão de levar a própria máscara para usar durante os voos.

Nas ruas das cidades do Estado de São Paulo, usar máscaras tornou-se obrigatório nesta quinta-feira (7). O Estado, que já exigia esse tipo de proteção dos usuários de transportes públicos desde segunda-feira (4), agora cobra o uso de máscaras em qualquer espaço público.

