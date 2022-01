Rio Grande do Sul Estado volta a receber dados sobre cobertura vacinal contra o coronavírus e atualiza Painel de Monitoramento

Por Redação O Sul | 17 de janeiro de 2022

A atualização do Painel de Monitoramento de Imunização da Covid-19 não era possível desde o ataque cibernético aos sistemas do órgão federal no início de dezembro Foto: Reprodução A atualização do Painel de Monitoramento de Imunização da Covid-19 não era possível desde o ataque cibernético aos sistemas do órgão federal no início de dezembro. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A SES (Secretaria da Saúde) voltou a receber, de forma parcial, os dados do Ministério da Saúde sobre a cobertura vacinal contra a Covid-19 da população do Rio Grande do Sul.

A atualização do Painel de Monitoramento de Imunização da Covid-19 não era possível desde o ataque cibernético aos sistemas do órgão federal no início de dezembro. Assim que os dados foram disponibilizados, a equipe técnica da SES atualizou o sistema.

Com a nova atualização, o número de doses aplicadas teve um salto de 1.192.386 doses: de 18.272.559 para 19.464.945. O índice de imunização da população adulta com a primeira dose foi de 95,7% para 97%, e o esquema vacinal completo, de 87% para 89,4%.

Ainda é preciso aguardar mais informações do ministério para uma análise completa de alguns relatórios. No entanto, o panorama geral já pode ser consultado no painel. Devido ao grande volume de dados acumulados ao longo do período, é provável que ainda sejam registradas instabilidades e, com isso, não ocorra atualização diária.

