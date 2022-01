Porto Alegre Prazo para propostas de adoção do sítio do Laçador vai até dia 24 de fevereiro

Por Redação O Sul | 17 de janeiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











A prefeitura promoveu melhorias no sítio em frente ao Aeroporto Salgado Filho, realizando limpeza e manutenção do espaço Foto: Divulgação/PMPA A prefeitura promoveu melhorias no sítio em frente ao Aeroporto Salgado Filho, realizando limpeza e manutenção do espaço. (Foto: Divulgação/PMPA) Foto: Divulgação/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A possibilidade de exploração comercial do espaço público é a novidade no novo edital para adoção do Sítio do Laçador, como contrapartida de Porto Alegre. A instalação de pontos de vendas do adotante também está sendo avaliada pela Prefeitura de Porto Alegre.

Para a secretária de Parcerias, Ana Pellini, o novo dispositivo legal permite ampliar as oportunidades de negócios com o surgimento de novos estabelecimentos e atividades comerciais. “É uma inovação que impulsionará o empreendedorismo local.”

A estátua do Laçador retornou a seu sítio na avenida dos Estados, na última terça-feira, (11), após quatro meses de restauro. A prefeitura cancelou o primeiro edital e o republicou em 23 de dezembro de 2021, com nova permissão e ampliação dos prazos para a apresentação das propostas até o dia 24 de fevereiro. Pelo novo edital, o estacionamento do Laçador poderá ser usado para comercialização, mas ainda não está definido se o espaço destinado aos carros será cobrado.

Manutenção

A prefeitura promoveu melhorias no sítio em frente ao Aeroporto Salgado Filho, realizando limpeza e manutenção do espaço. Em setembro de 2021, começou a restauração da estátua.

Segundo o projeto aprovado pela Secretaria Estadual da Cultura, o investimento privado no monumento foi de R$ 803 mil, através da Lei de Incentivo à Cultura. Houve, ainda, um aporte da Prefeitura de Porto Alegre, de aproximadamente R$ 90 mil.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre