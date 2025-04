Brasil Estados e municípios deixam de prestar contas de R$ 3,8 bilhões em emendas Pix, 86% do total

Por Redação O Sul | 6 de abril de 2025

Compartilhe esta notícia:











Levantamento exclusivo da Transparência Brasil mapeou o destino dos R$ 4,48 bilhões repassados a prefeituras e governos estaduais no primeiro semestre do ano passado, antes da suspensão determinada pelo ministro Flávio Dino, do STF. (Foto: Reprodução de TV)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Estados e municípios deixaram de prestar contas sobre o uso de R$ 3,8 bilhões em emendas Pix, contrariando uma lei aprovada pelo Congresso e indo na direção oposta da transparência exigida pelo Supremo Tribunal Federal (STF). O valor representa 86% do gasto de prefeitos e governadores a partir das verbas direcionadas pelos parlamentares por essa modalidade.

Levantamento exclusivo da Transparência Brasil mapeou o destino dos R$ 4,48 bilhões repassados a prefeituras e governos estaduais no primeiro semestre do ano passado, antes da suspensão determinada pelo ministro Flávio Dino, do STF. Desse total, só há informações detalhadas a respeito do uso de 14%, o equivalente a R$ 627,2 milhões.

Ou seja, não é possível saber como foram utilizados R$ 3,8 bilhões em verbas federais — valor maior, por exemplo, do que o previsto no Orçamento de 2024 para combate a desastres: R$ 2,6 bilhões. A pesquisa mostra que 22 das 27 unidades da federação e 2.757 municípios, metade do total, não apresentaram as informações.

As transferências especiais foram criadas em 2019, com a justificativa de serem menos burocráticas — o valor chega mais rápido ao caixa na comparação com outros repasses.

Entre esses valores sem prestação de contas, há, por exemplo, uma emenda de R$ 17 milhões transferida pelo senador Lucas Barreto (PSD-AP) para Macapá. O montante foi pago pouco antes do início da campanha à reeleição do prefeito Doutor Furlan (MDB), seu aliado, que conquistou um novo mandato.

“É asfalto, passarela, obras… É necessário fiscalizar e garantir que o plano seja executado”, pontuou Barreto sobre o repasse.

Já a prefeitura de Macapá disse que cadastrou os planos de trabalho, etapa necessária para o recebimento das emendas, mas que eles não foram divulgados. O município não informou quando vai apresentar os relatórios detalhados sobre a execução dos gastos, fase posterior e também obrigatória.

Outro caso é o de Osasco, na Grande São Paulo, que não apresentou o detalhamento do uso de R$ 15 milhões indicados pelo senador Alexandre Giordano (Podemos-SP) e pagos em junho de 2024. Naquela época, o prefeito da cidade era Rogério Lins, seu aliado — ambos apoiavam a candidatura de Gerson Pessoa (Podemos), que acabou eleito.

O senador afirmou que pede explicações aos beneficiários antes de repassar as emendas. Nesse caso específico, a equipe do parlamentar afirma que ele recebeu o pedido da prefeitura de Osasco para indicar recursos para o recapeamento de asfalto.

“Faço tudo de forma objetiva, por requerimento e com apresentação de projeto. A destinação final tem que ser clara”, disse Giordano.

O município, por sua vez, informou que a emenda custeou obras de infraestrutura urbana e que as transferências especiais de 2024 já tiveram seus respectivos planos de trabalho entregues, restando apenas o registro da execução.

Na mesma época, Sorriso, no interior de Mato Grosso, recebeu uma emenda de R$ 13 milhões do ministro da Agricultura e senador licenciado, Carlos Fávaro (PSD-MT). A prestação de contas não aparece no sistema que centraliza os dados e é necessário acessar o site da prefeitura para descobrir que a verba foi usada para erguer um viaduto no centro da cidade.

Há ainda menos dados sobre uma indicação do deputado Adail Pinheiro (Republicanos-AM) para Coari, no Amazonas, comandada à época pelo sobrinho do parlamentar — só o valor, R$ 10 milhões, é conhecido. A prefeitura de Coari disse que os documentos estão em fase de “análise e complementação” e que tem “compromisso com a boa gestão dos recursos”. O ministro, o deputado e a prefeitura de Sorriso não responderam.

“O baixo compromisso dos gestores em cumprir o dever de prestar contas do uso das emendas Pix é uma contradição em relação ao que eles dizem sobre a grande importância das emendas para a população. Como a prestação de contas é uma condição para que os entes continuem a receber os recursos, deveria ser tratada como prioridade e cumprida à risca”, frisa a diretora de programas da Transparência Brasil, Marina Atoji.

Repasses bloqueados

De acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2024, estados e municípios que deixam de cumprir tal obrigação podem ficar impedidos de receber novas emendas Pix até que apresentem as prestações de contas.

“O ente beneficiário de transferência especial deverá comprovar a utilização dos recursos na execução do objeto previamente informado por meio do Transferegov.br até 31 de dezembro de 2024, sob pena de vedação a novas transferências especiais enquanto perdurar o descumprimento, sem prejuízo da responsabilização administrativa, cível e penal do gestor”, diz trecho da legislação.

O trâmite das emendas Pix prevê a entrega de um plano de trabalho, apresentado antes de a emenda ser paga, com o objetivo de indicar o que vai ser feito com o dinheiro. Já a prestação de contas vem depois e deve ser apresentada aos ministérios e de maneira individualizada por emenda.

A CGU disse que está realizando auditorias sobre a execução dos repasses na modalidade Pix. (As informações são do portal O Globo)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/estados-e-municipios-deixam-de-prestar-contas-de-38-bilhoes-de-reais-em-emendas-pix-86-do-total/

Estados e municípios deixam de prestar contas de R$ 3,8 bilhões em emendas Pix, 86% do total

2025-04-06