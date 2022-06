Mundo Estados Unidos aceitam profissionais de saúde do Brasil

Por Redação O Sul | 25 de junho de 2022

Compartilhe esta notícia:











EUA contratarão 300 mil profissionais de saúde e mercado está aberto para brasileiros. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Não é só a possibilidade de trabalho remoto que anima as pessoas a tentarem a vida profissional em outro país. Os profissionais de saúde, por exemplo, estão de olho numa oportunidade diferente que vem dos Estados Unidos.

Apenas no primeiro trimestre de 2022, os Estados Unidos tinham 11,5 milhões de vagas de emprego abertas, o maior número já registrado na história do país. Essa demanda é especialmente notada entre profissionais da área da saúde. Segundo estimativas do próprio governo norte-americano, o país precisa atualmente de mais de 16 mil trabalhadores de cuidado primário (médicos e enfermeiros), 11 mil novos dentistas e 7 mil profissionais da área da saúde mental para acabar com a falta de mão de obra especializada na área.

A novidade dessa área em particular é que as portas estão abertas para brasileiros, pois a demanda continua crescendo mais do que a disponibilidade de profissionais da área. O movimento já está sendo chamado de Fuga dos Jalecos no Brasil.

“Temos uma demanda de vagas, existe uma necessidade de mão de obra e profissionais brasileiros cada vez mais capacitados, por isso a chamada Fuga de Jalecos, de profissionais da saúde que estão buscando essa nova vida nos Estados Unidos”, explica o advogado Leonardo Leão, fundador e CEO/consultor de imigração e negócios internacionais da Leão Group. “Atualmente, são muitos médicos, enfermeiros, dentistas e fisioterapeutas que esperam encontrar mais reconhecimento e melhor qualidade de vida.”

Veja o que você precisa fazer para se candidatar

Calma que não é só arrumar as malas e pegar um avião. Existem estágios e processos que precisam ser cumpridos primeiro.

“Todas as etapas devem ser respeitadas antes de uma mudança para os Estados Unidos. As autoridades americanas são pragmáticas e eficientes, se você cumprir a lei e realizar todo o processo de visto de forma correta, você conseguirá sua permissão para atuar nos Estados Unidos”, explica Leão.

Os vistos permanentes para os EUA são divididos em diversos tipos. Cada categoria traz diferentes exigências. Para profissionais brasileiros, as categorias EB-2 e EB-2 NIW são as que trazem melhores oportunidades, pois visam justamente suprir carências no mercado de trabalho americano. É o visto que permite ao estrangeiro com uma carreira sólida adquira um trabalho nos EUA e possa viver com sua família no país.

“É importante salientar que não é preciso ser milionário ou um gênio para conseguir um visto de trabalho nos EUA. O tipo EB-2 são para pessoas focadas, o cidadão comum, aquele que quer trabalhar, contribuir com a sociedade americana, existe hoje uma preocupação das autoridades dos Estados Unidos em acelerar a ida desses profissionais, eles (americanos) precisam, mas é sempre bom lembrar, que é preciso cumprir todos os requisitos para obter o green card”, alerta o especialista.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo