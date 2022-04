Mundo Estados Unidos acreditam que Rússia usou míssil balístico de curto alcance em ataque a estação de trem

Por Redação O Sul | 8 de abril de 2022

Ucrânia disse que pelo menos 50 pessoas foram mortas e muitas mais ficaram feridas no ataque. (Foto: Reprodução)

Os Estados Unidos acreditam que a Rússia utilizou um míssil balístico de curto alcance em um ataque a uma estação ferroviária no leste da Ucrânia nesta sexta-feira (8), afirmou uma autoridade sênior da área de defesa dos EUA.

A Ucrânia disse que pelo menos 50 pessoas foram mortas e muitas mais ficaram feridas no ataque à estação da cidade de Kramatorsk, que estava cheia de civis que tentavam fugir da ameaça de uma grande ofensiva russa.

A autoridade de defesa dos EUA, que falou em condição de anonimato, disse que o Pentágono acredita que as forças russas utilizaram um míssil Scarab SS-21 no ataque, mas que a motivação para o ato não estava clara.

O SS-21 é o nome utilizado pela aliança militar Otan para um tipo de míssil conhecido como Tochka nas antigas repúblicas soviéticas.

Os Estados Unidos ainda estão analisando o ataque, e não está claro se munições de fragmentação foram utilizadas, afirmou a autoridade norte-americana.

“Não acreditamos na negativa dos russos, que dizem não serem os responsáveis pelo ataque”, disse a autoridade.

O Ministério da Defesa da Rússia disse, segundo a agência de notícias RIA, que os mísseis que atingiram a estação eram usados apenas pelas forças ucranianas, e que as Forças Armadas russas não tinham alvos programados em Kramatorsk nesta sexta.

Escrito

O míssil usado no ataque à estação de trem de Kramatorsk tinha “por nossos filhos” escrito em russo na carcaça.

A frase seria usada por separatistas pró-Rússia como forma de vingar as mortes na guerra de 2014, segundo reportagem da agência francesa AFP.

O governo ucraniano acusa a Rússia de ter realizado deliberadamente o ataque, o que Moscou nega.

De acordo com o governador da região, Pavlo Kyrylenko, 4 mil pessoas estavam na estação no momento do ataque. Elas se enfileiravam para tentar entrar em trens e deixar a região.

Há dias, a Ucrânia pede que moradores das cidades do leste da Ucrânia deixem às pressas a região, onde, segundo Kiev, Moscou prepara fortes ataques.

Kyrylenko afirma que os ataques foram feitos por artilharia russa. O Kremlin e o Ministério da Defesa da Rússia negaram que as forças russas sejam responsáveis pelo ataque.

Bombas de fragmentação

Kyrylenko, afirmou ainda que a Rússia utilizou bombas de fragmentação, munição proibida em 2008 por uma convenção da Organização das Nações Unidas (ONU) que espalha várias mini-bombas na região atingida, espalhando as explosões para vários lados em alta velocidade.

A Rússia, no entanto, não é signatária do tratado da ONU que proíbe a bomba. Já líderes separatistas da região de Donetsk alegaram que os mísseis foram “uma provocação da Ucrânia”, o que Kiev nega.

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, culpou a Rússia pelo ataque a “milhares de ucranianos pacíficos esperando para serem retirados da área”. Kiev afirmou ainda que os bombardeios a civis foram intencionais.

“Os russos não-humanos não abandonam seus métodos. Sem força e nem coragem de fazer frente a nossas tropas no campo de batalha, eles estão cinicamente destruindo a população civil. Isso é diabólico e não tem limites. E, se não for punida, a Rússia nunca vai parar”, declarou.

Desde o início da semana, a Ucrânia e a Otan afirmam que Moscou prepara uma nova onda de bombardeios no leste e no sul do país.

