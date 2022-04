Tecnologia iPhone 14 Pro Max vaza em desenhos industriais mostrando mais do novo visual

Por Redação O Sul | 8 de abril de 2022

A parte traseira do telefone celular deve mudar pouco em relação ao seu antecessor, iPhone 13 Pro Max. (Foto: Reprodução)

A Apple deve revelar o iPhone 14 Pro Max no mês de setembro, e agora supostas imagens de desenhos CAD do novo smartphone foram compartilhadas, mostrando o visual inédito sem o notch largo e mantendo a conexão Lightning.

As imagens foram compartilhadas pelo perfil VN choco Taco no Twitter, dando uma ideia melhor do que podemos esperar do novo celular mais caro da Apple para o ano de 2022.

Pelas imagens, fica ainda mais claro que a parte traseira do telefone celular deve mudar pouco em relação ao seu antecessor, iPhone 13 Pro Max. O módulo de câmeras deve permanecer igual, com as câmeras nas mesmas posições, mas com uma maior protuberância nas lentes para alocar sensores maiores. Os botões na lateral devem continuar iguais, também.

A principal novidade, como é frequentemente comentado em rumores e vazamentos, deve ser a remoção do grande notch no topo da tela, onde ficam guardados todos os itens necessários para o funcionamento do Face ID. Agora, boa parte deles estarão escondidos sob a tela, sendo usado um novo furo em formato de “i” para que a câmera frontal e o sensor principal do reconhecimento facial 3D ultrapassem o display.

Em outra publicação, também dá para ver a parte de baixo do smartphone, que também não deve apresentar mudanças. Ou seja, haverá a grelha para o microfone, outra para a saída de som inferior e entre elas a conexão para recarga e transferência de dados, que aparentemente será mantida no padrão Lightning.

A expectativa é de que a Apple apresente o iPhone 14 Pro Max e os outros aparelhos da linha iPhone 14 no mês de setembro, e mais detalhes sobre os quatro produtos devem surgir até lá.

Novo iPhone SE

O iPhone SE de terceira geração é a nova aposta da Apple no mercado global de smartphones e o aparelho chegou com a missão de ser a “porta de entrada” no universo da empresa.

Anunciado no começo de março, o novo smartphone começou a ser vendido no Brasil e traz como grande diferencial o processador Apple A15 Bionic, além da conexão de quinta geração.

O smartphone conseguirá atrair aquele público que ainda não comprou um aparelho 5G. O novo iPhone SE tem o tradicional botão home para o Touch ID e também há certificação IP67. Além disso, o smartphone é leve, pesando apenas 144 gramas.

O novo iPhone SE tem display IPS LCD de 4,7 polegadas e o painel consegue entregar uma boa consistência quando o assunto é a reprodução de cores. O único problema é o baixo brilho, uma vez que estamos falando de apenas 615 nits.

