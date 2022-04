Tecnologia Windows 365 receberá aplicativo nativo e modo offline

Por Redação O Sul | 8 de abril de 2022

Compartilhe esta notícia:











O uso continuará o mesmo após a desconexão da rede. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Microsoft revelou algumas atualizações e novidades para o Windows 365, o serviço de PCs virtuais da companhia. A empresa revelou que está trabalhando em um modo offline para o uso do serviço sem conexão com a internet, além de um aplicativo nativo da plataforma.

Conforme anunciado pela companhia, a nova atualização permitirá que os usuários troquem rapidamente entre o desktop pessoal e o serviço de nuvem usando o Windows Task Switcher, por meio do novo recurso Windows 365 Switch – em apenas um clique. A Microsoft também anunciou um aplicativo nativo do Windows 365 para possibilitar que os usuários iniciem o uso da plataforma diretamente da Barra de Tarefas ou do menu Iniciar.

Uso offline

De qualquer forma, a atualização mais importante do Windows 365 está relacionada ao uso offline do serviço que, atualmente, não é uma possibilidade. Após a atualização, os consumidores poderão continuar usando seus PCs em nuvem mesmo sem internet.

“Quando a conectividade for restaurada, o Cloud PC será ressincronizado automaticamente com o serviço Windows 365 sem perda de dados, para que a experiência do usuário e o fluxo de trabalho sejam consistentes”, disse o gerente geral do Microsoft 365, Wangui McKelvey.

Outra atualização importante prevista para chegar ao serviço é a opção ‘Boot to Cloud PC’ que, ao ser habilitada, permitirá que os usuários inicializem o PC diretamente no sistema operacional em nuvem.

Atualização em breve

“O Windows 11 e o Windows 365 estão prontos para nos levar para a próxima era do trabalho híbrido. Agora é a hora de migrar sua empresa para o Windows 11 e o Windows 365. Estamos criando o Windows para o futuro, para dar suporte ao futuro da sua empresa, oferecendo às organizações a experiência Windows mais segura, gerenciável e produtiva do planeta”, disse o Diretor de Produto da Microsoft, Panos Panay.

O Windows 365 é um serviço para empresas que oferece uma versão do sistema operacional da Microsoft via streaming para qualquer dispositivo com tela, como celulares, tablets e computadores. Os usuários finais podem acessar versões do Windows 10 ou Windows 11 por meio do serviço.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia