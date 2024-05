Mundo Estados Unidos anunciam doação de R$ 770 mil para o Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 14 de maio de 2024

"Minha administração está em contato com nossos parceiros brasileiros", afirmou o presidente dos EUA, Joe Biden. (Foto: Reprodução)

Os Estados Unidos anunciaram nessa terça-feira (14) que vão doar itens que, somados, totalizam US$ 150 mil (R$ 770 mil, na cotação atual) para as cidades do Rio Grande do Sul atingidas pelas cheias.

“Minha administração está em contato com nossos parceiros brasileiros, e os Estados Unidos estão trabalhando para fornecer a assistência necessária ao povo brasileiro, em coordenação com as autoridades locais. Os Estados Unidos estão ao lado do Brasil neste momento difícil,” declarou o presidente dos EUA, Joe Biden.

Em parceria com a ONG World Vision, 50 mil dólares serão imediatamente utilizados para a compra local de1.300 kits de produtos de higiene, 850 kits de materiais de limpeza e 80 itens de primeiros socorros, além de geradores de energia e purificadores de água. Esse apoio imediato beneficiará os municípios afetados de Estrela, Encantado, Lajeado, Muçum e Roca Sales.

Além disso, a USAID (Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, na sigla em inglês) vai oferecer 100 mil dólares para ONG World Vision para saneamento de água e higiene (WASH), incluindo pacotes de cloração de água e treinamento sobre as melhores práticas de WASH para 82 abrigos de emergência. O apoio vai também incluir produtos de higiene para mais de 3.200 pessoas e serviços de apoio à saúde mental e psicossocial para quase 5.000 pessoas em abrigos de 13 municípios afetados pelas enchentes no Estado.

“Este financiamento vai ajudar a salvar vidas, aliviar o sofrimento causado pelas enchentes no Rio Grande do Sul. O suporte dos Estados Unidos aos gaúchos continuará,” disse a embaixadora Elizabeth Frawley Bagley.

No último dia 11, Biden já havia se manifestado sobre as enchentes no RS. Jill e eu estamos profundamente tristes com a perda de vidas e a devastação causada pelas enchentes no Brasil. Nossos pensamentos e orações estão com as pessoas impactadas por essa tragédia e os socorristas que estão trabalhando para resgatar e fornecer cuidados médicos às famílias e indivíduos. Minha administração está em contato com nossos parceiros brasileiros, e os Estados Unidos estão trabalhando para fornecer a assistência necessária ao povo brasileiro, em coordenação com as autoridades brasileiras enquanto lideram a resposta. Os EUA estão ao lado do Brasil neste momento difícil.

Sobre a USAID

A USAID é uma das principais agências de cooperação internacional do mundo. Com recursos do povo dos Estados Unidos, trabalhamos para salvar vidas, reduzir a pobreza, promover a garantia de direitos, e fortalecer a autonomia e prosperidade das sociedades nos países onde atua. No Brasil, prioriza questões ambientais e de saúde.

