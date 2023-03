Mundo Estados Unidos: aprovação de Joe Biden em março se aproxima do pior patamar já registrado

Por Redação O Sul | 24 de março de 2023

Com 38% de aprovação, Biden se aproxima do pior índice do mandato, quando apenas 36% aprovavam seu governo em julho do ano passado. Foto: Adam Schultz/The White House Com 38% de aprovação, Biden se aproxima do pior índice do mandato, quando apenas 36% aprovavam seu governo em julho do ano passado (Foto: Adam Schultz/The White House) Foto: Adam Schultz/The White House

Cerca de 38% da população norte-americana diz aprovar a condução do governo dos Estados Unidos pelo presidente Joe Biden em março, segundo pesquisa do instituto de pesquisa “Norc”.

O resultado mostra uma queda em relação à aprovação de fevereiro, quando 45% dos entrevistados disseram aprovar o governo Biden, e se aproxima do pior resultado, registrado em julho de 2022, quando apenas 36% disseram aprovar o atual governo.

O resultado parece indicar que os recentemente acontecimentos nos Estados Unidos, como a crise dos balões chineses, que acirrou as tensões com Pequim, e os problemas no setor bancário americano e mundial, que trouxe expectativas negativas para a economia americana, afetaram a aprovação do democrata.

Diante do cenário internacional turbulento, a pesquisa feita em março mostrou que apenas 31% dos entrevistados aprovam a condução econômica do governo, e 39% dos americanos aprovam o manejo da política externa de Biden.

No geral, a expectativa sobre o futuro dos EUA piorou em março. Segundo a “Norc”, 21% dos entrevistados disseram que o país está indo na direção certa, queda em relação aos 28% que disseram o mesmo no mês passado.

A opinião é compartilhada tanto por democratas quanto por republicanos, com ambos os grupos registrando aumento no pessimismo em março.

Joe Biden

Joe Biden foi eleito como o 46º presidente dos Estados Unidos. Apesar dos protestos e tentativas de contestação de resultados pelo atual presidente, Donald Trump, a cerimônia de posse foi realizada em 20 de janeiro de 2021.

O colegiado apontou o mesmo resultado divulgado pela imprensa. Biden teve 306 votos e Trump somou 232. Para assumir o cargo, é preciso somar, no mínimo, 270 delegados.

Nos Estados Unidos, a eleição presidencial é indireta. Ou seja, o voto popular não define as eleições. A palavra final é o voto do Colégio Eleitoral. Chamados de delegados, as pessoas que formam o colegiado computam seus votos no candidato mais votado pelos eleitores no respectivo Estado.

O número de delegados varia conforme o total de eleitores em cada um dos 50 Estados. Apenas Nebraska e Maine distribuem seus delegados de maneira proporcional ao voto popular.

Em alguns desses Estados, os delegados são obrigados a votar no candidato a presidente mais votado por sua população. Em tese, a eleição final poderia mudar os rumos de quem o povo escolheu, mas isso nunca aconteceu na história do país.

