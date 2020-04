Mundo Estados Unidos começam a distribuir oito milhões de máscaras para hospitais, diz Donald Trump

Por Redação O Sul | 6 de abril de 2020

Governo norte-americano já foi acusado de desviar equipamentos, incluindo máscaras, que iriam para Alemanha, França e Brasil Foto: Reprodução Governo norte-americano já foi acusado de desviar equipamentos, incluindo máscaras, que iriam para Alemanha, França e Brasil. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste domingo (05) que 8 milhões de máscaras e 300 milhões de luvas começaram a ser distribuídas em todo o país.

“Todos esses materiais serão distribuídos diretamente para os hospitais”, disse Trump em entrevista coletiva. O governo dos EUA já foi acusado de desviar equipamentos, incluindo máscaras, que iriam para Alemanha, França e Brasil.

Os EUA são o país com o maior número de infectados pela doença. São mais de 330 mil casos confirmados, com mais de 9,5 mil mortes. Segundo o presidente dos EUA, 1,6 milhão de norte-americanos já foram testados para o coronavírus. “Nós temos um grande sistema agora, estamos trabalhando com os estados”, disse.

Nos EUA, o estado de Nova York segue como epicentro da doença. Nas últimas 24 horas, foram registradas 594 mortes na região, chegando a um total de 4.159

“Todo coração patriótico americano bate em solidariedade com as pessoas incríveis de Nova York e Nova Jersey”, afirmou Trump. “Mas coisas boas estão ocorrendo. Em Nova York, pela primeira vez, as mortes foram menores do que no dia anterior.”

Trump voltou a defender o distanciamento social como forma de combater o avanço do coronavírus. As projeções da Casa Branca são de que a doença deve vitimar entre 100 mil e 200 mil pessoas no país.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Mundo