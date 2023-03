Geral Estados Unidos desenvolvem mísseis “mutantes” que mudam de forma em pleno ar

Por Redação O Sul | 15 de março de 2023

Compartilhe esta notícia:











A cabeça articulada que pode girar e mudar de direção rapidamente é o diferencial do míssil Mutant. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Laboratório de Pesquisa da Força Aérea (AFRL em inglês) dos Estados Unidos anunciou na semana passada o projeto de míssil Mutant (Mutante). A arma seria equipada com uma cabeça articulada que pode girar e mudar de direção rapidamente para ajudar a explodir alvos em movimento rápido no ar.

O projeto é inspirado em um estudo iniciado na década de 1950 e ainda está em fase inicial de desenvolvimento e testes. Segundo a AFRL, o conceito pensado na época não era possível sem os desenvolvimentos tecnológicos modernos.

O Mutant é um míssil Hellfire modificado e ainda não foi disparado pela Força Aérea. O planejamento atual é utilizá-lo como “trenó de foguete” em testes.

Nesse caso, a arma é presa em um longo pedaço de trilho com um alvo no final e solta em direção à parede do espaço. Os pesquisadores conseguem, então, estudar o impacto do míssil sem dispará-lo no ar.

O laboratório deseja incorporar o novo modelo diante do cenário de guerra na Ucrânia, onde objetos voadores ganharam destaque. Busca-se quebrar o padrão de perda de velocidade dos mísseis que, quando disparados de um jato, tem dificuldade em mudar a trajetória.

“O AFRL visa aumentar significativamente o alcance e a letalidade dos mísseis contra alvos altamente manobráveis com um melhor sistema de atuação do controle de voo. A abordagem do programa Mutant é uma forma de transformação ativa envolvendo giro de alta taxa da cabeça do míssil, referido como articulação”, diz a Força Aérea dos EUA. As informações são do jornal O Globo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/estados-unidos-desenvolvem-misseis-mutantes-que-mudam-de-forma-em-pleno-ar/

Estados Unidos desenvolvem mísseis “mutantes” que mudam de forma em pleno ar