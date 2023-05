Mundo Estados Unidos dizem que não estão em guerra com a Rússia

Por Redação O Sul | 27 de maio de 2023

O General Mark Milley disse que Washington está apenas a "apoiar, treinar e aconselhar a Ucrânia. (Foto: Reprodução)

Em conferência de imprensa, o General Mark Milley disse que Washington está apenas a “apoiar, treinar e aconselhar a Ucrânia. Não se trata de um conflito direto com a Rússia”.

Os líderes da defesa dos EUA disseram em conferência de imprensa que, apesar do apoio contínuo de Washington à Ucrânia na sua luta contra a Rússia, os próprios Estados Unidos não estão em guerra com a Rússia.

A conferência de imprensa decorreu após uma reunião virtual de dezenas de países que apoiam militarmente a Ucrânia.

As autoridades ucranianas afirmam que um ataque com mísseis na sexta-feira (26) contra uma clínica na cidade ucraniana de Dnipro matou uma pessoa e feriu pelo menos 15 outras, incluindo duas crianças.

Um vídeo distribuído pelas autoridades mostrava um incêndio a destruir um edifício de dois andares em Dnipro. Numa declaração, o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou que os “desumanos” que lançaram o ataque têm de ser derrotados.

O Ministério da Defesa britânico afirmou, na sua atualização diária dos serviços secretos sobre a invasão russa da Ucrânia, que há pelo menos 20 anos que a Rússia regista uma “proliferação de grupos paramilitares” das forças armadas russas.

A “paramilitarização” aumentou dramaticamente, disse o ministério, desde a invasão da Ucrânia pela Rússia, especialmente na Península da Crimeia”.

Sergei Aksyonov, o líder da Crimeia ocupada pela Rússia, é descrito como tendo sido “instrumental” na criação destes grupos paramilitares na região.

Agora, no entanto, Aksyonov está provavelmente ansioso por se distinguir recrutando combatentes, mas o ministério disse que ele está “provavelmente preocupado” com a capacidade das forças armadas para defender a península. “O principal elemento da guarnição russa, o 22º Corpo do Exército”, disse o ministério, “está atualmente destacado na sua maioria fora da península e sofreu pesadas baixas”.

Novo ataque

A Ucrânia atingiu instalações de oleodutos no interior da Rússia com uma série de ataques de drones nesse sábado (27), segundo a mídia russa. Um dos alvos teria sido uma estação que serve o vasto oleoduto Druzhba, que envia petróleo da Sibéria Ocidental para a Europa.

Os ataques de drones ucranianos dentro da Rússia têm crescido em intensidade nas últimas semanas, e o New York Times informou que a inteligência dos EUA acredita que a Ucrânia estava por trás de um ataque de drones no Kremlin no início deste mês.

A Ucrânia não reconheceu publicamente o lançamento de ataques contra alvos dentro da Rússia. O Ministério da Defesa ucraniano não se manifestou.

Na região de Tver, que fica a noroeste de Moscou, dois drones atacaram uma estação que serve o oleoduto Druzhba (Amizade), um dos maiores oleodutos do mundo, disse o jornal Kommersant.

O conselho local de Tver disse que um drone caiu perto da vila de Erokhino, a cerca de 500 km da fronteira com a Ucrânia.

O canal do Telegram Baza, que tem boas fontes entre os serviços de segurança da Rússia, também afirmou que os ataques atingiram uma estação que serve o oleoduto Druzhba.

Druzhba, construído pela União Soviética, tem capacidade para bombear mais de 2 milhões de barris por dia (bpd), mas tem sido severamente subutilizada depois que a Europa tentou reduzir sua dependência da energia russa após o presidente Vladimir Putin enviar tropas à Ucrânia no ano passado.

A operadora de oleoduto da Rússia, Transneft, disse no início deste mês que um ponto de abastecimento em Druzhba havia sido atacado.

Na região de Pskov, no oeste da Rússia, dois drones causaram uma explosão que danificou o prédio administrativo de um oleoduto, disse o governador local, Mikhail Vedernikov. O incidente ocorreu perto da aldeia de Litvinovo, a menos de 10 km (6 milhas) da fronteira da Rússia com Belarus.

“Provisoriamente, o prédio foi danificado como resultado de um ataque de dois veículos aéreos não tripulados”, disse Vedernikov. Ele disse que não houve vítimas e que um grupo operacional que apresentará as conclusões finais está trabalhando no local.

Em um incidente separado, um trabalhador da construção civil foi morto perto da fronteira com a Ucrânia na região de Kursk devido a um bombardeio da Ucrânia, disse o governador local.

