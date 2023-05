Economia O dólar vai ficar acima dos R$ 5? Moeda perde forças; Ibovespa futuro sobe apoiado em Nova York

Por Redação O Sul | 27 de maio de 2023

Compartilhe esta notícia:











Os mercados estão na expectativa do dado de inflação dos Estados Unidos. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O dólar abriu a sessão na sexta-feira (26) em queda de 0,58%, valendo R$ 5,0065. Na véspera, a moeda recuperou os R$ 5, impulsionada pelo impasse em torno da negociação sobre o teto da dívida dos Estados Unidos, que pode jogar o país em “default”.

A equipe de Economia da XP Investimentos revisou as projeções para a taxa de câmbio. Segundo eles, o fim do ciclo de aperto monetário do Federal Reserve, a tendência de enfraquecimento do dólar, as contas externas robustas e a aprovação do arcabouço fiscal na Câmara motivaram uma revisão para baixo, em R$ 5 ao final de 2023.

O Ibovespa futuro, por sua vez, iniciou o pregão do dia em alta de 0,88%, cotado aos 111.610 pontos.

O índice segue o mesmo caminho dos indicadores norte-americanos. Em Nova York, os ativos de risco operam em leve alta. Às 08h50, os futuros de Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq avançavam 0,17%, 0,25%, 0,47%, respectivamente.

O que mais moveu o dia? Os mercados estão na expectativa do dado de inflação dos Estados Unidos, o deflator do PCE, para balizar as expectativas com o Fed após o dado forte do PIB no dia anterior aumentar a probabilidade de mais um aumento do FFR, dizem os analistas da Guide.

Enquanto isso, a resolução para o teto da dívida norte-americana também está para acontecer. A Secretária do Tesouro americano, Janet Yellen, já disse que caso um aumento no teto não ocorrer, a partir do dia 1º de junho, o país pode ter de deixar de pagar algumas de suas dívidas.

No Brasil, a agenda econômica segue parada.

10% de dividendos em 2023

Se viver de renda passiva é o sonho de todos os brasileiros, investir em uma ação que é uma das maiores pagadoras de dividendos da bolsa brasileira é, sem dúvidas, a concretização dessa meta. E, apesar de o mercado considerar a Petrobras (PETR4), Banco do Brasil (BBAS3) ou Taesa (TAEE11) como as favoritas para quem quer receber renda extra, não é delas que estamos falando.

E sim de uma ação que até o momento está fora do radar dos investidores, mas que pode pagar dividendos de até dois dígitos este ano. Ela pode pagar dividendos de até 10% ainda em 2023.

Segundo os analistas da Empiricus Research, esta companhia é uma baita oportunidade: ela é a favorita do setor e está em um excelente ponto de entrada.

Sem fazer muito mistério, trata-se da Telefônica (VIVT3), controladora da Vivo. Nos últimos 12 meses, a ação entregou um dividend yield de 5,3% e este percentual pode Dobrar. Isso porque, em fevereiro, a empresa entrou com um pedido de redução de capital em até R$ 5 bilhões.

Na prática, quando o processo for aprovado, isso deve significar menos ações circulando no mercado — e mais dividendos para cada acionista.

Além disso, a companhia tem uma sólida geração de caixa e registrou resultados resilientes no 1T23 — características fundamentais para uma boa pagadora de proventos.

Lembrando que tudo isso pode fazer não só com que ela pague bons dividendos, como também com que ela se valorize com o tempo. Mas, embora ela seja uma empresa bastante atrativa para quem quer receber dividendos gordos, não é só com ela que você poderá ver uma renda extra caindo na sua conta todo mês.

Para isso, é preciso diversificar a carteira e investir em outras oportunidades para ter a chance de encher o bolso de dividendos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/o-dolar-vai-ficar-acima-dos-r-5-moeda-perde-forcas-ibovespa-futuro-sobe-apoiado-em-nova-yorque/

O dólar vai ficar acima dos R$ 5? Moeda perde forças; Ibovespa futuro sobe apoiado em Nova York

2023-05-27