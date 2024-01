Mundo Estados Unidos e China realizarão reunião sobre precursores químicos da droga fentanil

Por Redação O Sul | 28 de janeiro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Em 2023, pela primeira vez, as overdoses mataram mais de 100 mil pessoas em todo os EUA no espaço de um único ano. Foto: Reprodução Em 2023, pela primeira vez, as overdoses mataram mais de 100 mil pessoas em todo os EUA no espaço de um único ano. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A primeira reunião conjunta de um grupo de trabalho dos Estados Unidos e da China sobre precursores químicos de fentanil será realizada na terça-feira (30) em Pequim, disse uma autoridade sênior dos Estados Unidos neste domingo (28).

O fentanil é uma das principais causas de overdoses de drogas nos Estados Unidos. Os EUA afirmaram que a China é a principal fonte dos precursores químicos sintetizados em fentanil pelos cartéis de drogas no México. A China nega.

Overdose

Em 2023, pela primeira vez, as overdoses mataram mais de 100 mil pessoas em todo os Estados Unidos no espaço de um único ano.

Entre esses óbitos, mais de 66% estavam ligadas ao fentanil, um opioide sintético 50 vezes mais forte que a heroína. Trata-se um produto farmacêutico que pode ser prescrito por médicos para tratar dores intensas.

A droga, contudo, também é fabricada e vendida por traficantes. A maior parte do fentanil ilegal encontrado nos EUA é traficada a partir do México e usa produtos químicos provenientes da China, de acordo com o Drug Enforcement Administration (DEA), órgão federal encarregado da repressão e do controle de narcóticos.

Em 2010, menos de 40 mil pessoas morreram por overdose de drogas em todo o país, e menos de 10% desses óbitos estavam ligados ao fentanil. Naquela época, as mortes eram causadas principalmente pelo uso de heroína ou opioides prescritos por profissionais de saúde.

Um estudo recém-publicado por pesquisadores da Universidade da Califórnia em Los Angeles (UCLA) detalha essa mudança de perspectiva. O trabalho examina as tendências nas mortes por overdose no país entre 2010 e 2021, utilizando dados compilados pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos EUA.

Conforme as estatísticas, o aumento das mortes relacionadas à droga foi observado pela primeira vez em 2015. Desde então, o entorpecente se espalhou pelo país e a taxa de mortalidade cresceu de forma acentuada.

Quarta onda de overdoses

Antes de chegar a esse atual cenário, os pesquisadores descrevem três ondas anteriores da crise de overdoses nos EUA. Entre o final dos anos 1990 e início dos anos 2000, a maioria das mortes envolvendo o uso excessivo de químicos era provocada pelo consumo de opioides prescritos por profissionais de saúde.

Em 2010, a segunda onda começou a ser identificada entre os óbitos associados com usuários de drogas. Nesse momento, o país observa a ascensão do uso da heroína. A partir de 2013, as overdoses foram impulsionadas por substâncias análogas ao fentanil, obtidas de forma ilícita.

Em pouco tempo, a situação piorou, sendo que, agora, as mortes estão conectadas com a mistura do fentanil com outras substâncias. Até então, os óbitos por overdose nunca foram tão comuns.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/estados-unidos-e-china-realizarao-reuniao-sobre-precursores-quimicos-da-droga-fentanil/

Estados Unidos e China realizarão reunião sobre precursores químicos da droga fentanil

2024-01-28