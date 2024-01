Grêmio Fora de casa, Grêmio vence o Brasil de Pelotas por 1 a 0 pelo Gauchão

Por Redação O Sul | 28 de janeiro de 2024

A equipe comandada por Renato Portaluppi ocupa o terceiro lugar na competição, com seis pontos. Foto: Everton Silveira/Grêmio A equipe comandada por Renato Portaluppi ocupa o terceiro lugar na competição, com seis pontos. (Foto: Everton Silveira/Grêmio) Foto: Everton Silveira/Grêmio

Na tarde desse domingo (28), o Grêmio venceu o Brasil de Pelotas por 1 a 0, fora de casa. O único gol da partida, válida pela 3ª rodada do Campeonato Gaúcho, foi de André Henrique. A equipe comandada por Renato Portaluppi ocupa o terceiro lugar na tabela de classificação, com 6 pontos. O próximo compromisso gremista será nesta quarta (31), na Arena, diante do Juventude, às 21h30.

Rodrigo Ely e Bruno Uvini ficaram com as vagas de Geromel e Kannemann. No meio, Dodi entrou no lugar de Cristaldo e no ataque, Nathan Fernandes e Lucas Besozzi ganham chances.

Jogo

Os instantes iniciais da partida foram equilibrados, mas com superioridade gremista. A primeira chegada tricolor aconteceu aos 4 minutos, em bola parada: da esquerda, Nathan Fernandes colocou a bola na área, mas a defesa afastou. Em seguida, Villasanti tentou servir JP Galvão em frente a meta, no entanto a bola correu demais e ficou com os adversários.

Já passados 8 minutos, o time de Renato Portaluppi seguiu dominando a maior parte das ações e tramou boa jogada pela esquerda, com Pepê passando pela marcação e colocando na entrada da área. No arremate de Villasanti, a zaga desviou e a bolsa saiu por sobre a meta. A melhor chance saiu com 15 minutos jogados, quando Besozzi recebeu um cruzamento de Dodi e desviou de cabeça, às costas da zaga, mas mandou na rede, pelo lado de fora.

Outra tentativa do Grêmio saiu em cobrança de escanteio, aos 24 minutos. Reinaldo colocou na área e João Pedro tentou desviar a gol, mas a bola subiu demais. Três minutos depois, Villasanti desceu pela direita, lançou para a área buscando Pepê, a bola bateu na defesa e caiu nos pés de JP Galvão, que chutou, mas o goleiro Gabriel Oliveira segurou. Logo em seguida, foi a vez de Nathan Fernandes ir a linha de fundo e cruzar – a bola saiu raspando a trave direita.

Próximo dos 40 minutos de jogo, os gremistas tiveram uma chance em cobrança de falta: Reinaldo cruzou na área e Pepê desviou de cabeça, mas para fora. Em resposta, o time da casa ameaçou pela primeira vez com Gabriel Biteco, pela direita, mas o arremate passou por sobre o gol.

O Grêmio ainda atentou com um lance de Nathan Fernandes pela esquerda, que fez um cruzamento na marca penal para JP Galvão, que tentou alcançar, mas a bola correu demais. Pepê também cobrou uma falta por baixo da barreira, mas o goleiro xavante segurou.

O segundo tempo começou com o Tricolor pressionando, tanto que aos 4 minutos quase abriu a contagem depois de um cruzamento da direita, que André cabeceou, obrigando o arqueiro Gabriel a fazer grande defesa. No rebote, Cristaldo acabou mandando por sobre o gol.

Passados 12 minutos, o Brasil de Pelotas tentou uma jogada pela esquerda, em que Mauricio finalizou a gol, mas mandou por cima. Do outro lado, André Henrique trabalhou com João Pedro, que chutou em direção a meta, mas a zaga cortou a escanteio.

Foi aos 19 minutos que o Grêmio conseguiu sair na frente no marcador, com gol assinalado por André Henrique. Villasanti fez uma boa jogada pela esquerda, invadiu a área e fez um cruzamento para o centro da pequena área, onde o atacante empurrou para o fundo do gol.

Quando o relógio marcava 31 minutos, o Tricolor por detalhe, não ampliou. No lance, Soteldo avançou pela esquerda e fez um cruzamento, mas a zaga cortou. F. Cristaldo pegou o rebote de primeira, mas Gabriel defendeu. Dois minutos depois, Galdinho trabalhou com João Pedro, que cruzou para André, mas o atacante mandou para fora.

A equipe xavante levou perigo na reta final da partida com Tinga, que arrematou de longe, obrigando Marchesín a pular e operar grande defesa.

Ficha técnica

– Brasil de Pelotas: Gabriel Oliveira, Danilo (Mauricio Nunes), Zé Pedro, Rafael Dumas (Bruno Reis), Jefinho, Anderson Recife, Jeferson, Gabriel Biteco, Tinga, Nycollas (Marcinho) (Robinho) e JP Bardales. Técnico: Fabiano Daitx.

– Grêmio: Marchesín, João Pedro, Rodrigo Ely, Bruno Uvini, Reinaldo, Dodi (Gustavo Martins), Villasanti, Pepê (Cristaldo), Lucas Besozzi (Soteldo), Nathan Fernandes (André) e João Pedro Galvão (Everton Galdino). Técnico: Renato Portaluppi.

– Arbitragem: Anderson Daronco. Assistentes: Michael Stanislau e Fabricio Lima Baseggio. Quarto árbitro: Sergio Eduardo dos Santos Moraes.

