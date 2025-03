Mundo Estados Unidos enviam porta-aviões à Coreia do Sul após a Coreia do Norte testar mísseis

Por Redação O Sul | 3 de março de 2025

Compartilhe esta notícia:











Porta-aviões nuclear dos Estados Unidos Theodore Roosevelt atraca no porto de Busan, Coreia do Sul. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Um porta-aviões dos Estados Unidos chegou à Coreia do Sul no domingo (2), em uma demonstração de força, dias depois de a Coreia do Norte testar mísseis de cruzeiro. A chegada do USS Carl Vinson ao porto sul-coreano de Busan tem como objetivo exibir uma aliança militar sólida frente às ameaças norte-coreanas, além de aumentar a operabilidade dos ativos combinados dos aliados, disse a Marinha sul-coreana em comunicado. Segundo a nota, foi o primeiro porta-aviões dos EUA a viajar para a Coreia do Sul desde junho.

Ativos militares

Espera-se que a implantação do porta-aviões enfureça a Coreia do Norte, que vê as implantações temporárias de ativos militares dos EUA como ameaças à sua segurança. Anteriormente, os norte-coreanos responderam a algumas das implantações de porta-aviões dos EUA, bombardeiros de longo alcance e submarinos nucleares com testes de mísseis.

Diplomacia em colapso

Desde sua posse em 20 de janeiro, o presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que entraria em contato novamente com o líder norte-coreano Kim Jong Un para “reavivar” a diplomacia. A Coreia do Norte não respondeu diretamente, mas alegou que as hostilidades lideradas pelos EUA contra eles aumentaram desde a posse do norte-americano. Kim e Trump se encontraram três vezes entre 2018 e 2019, durante o primeiro mandato do líder dos EUA, para discutir o futuro do programa nuclear da Coreia do Norte. A diplomacia acabou entrando em colapso devido a disputas sobre as sanções econômicas lideradas pelos EUA contra os coreanos.

Mísseis de cruzeiro estratégicos

A Coreia do Norte informou na sexta-feira (28) que testou mísseis de cruzeiro estratégicos na semana anterior para alertar seus adversários sobre a capacidade de contra-ataque de suas forças armadas e a prontidão de suas operações nucleares. Após observar os lançamentos, o quarto evento de testes de mísseis neste ano, Kim disse que o exército deve estar totalmente pronto para usar suas armas nucleares. (Estadão Conteúdo e agência de notícias Associated Press)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/estados-unidos-enviam-porta-avioes-a-coreia-do-sul-apos-a-coreia-do-norte-testar-misseis/

Estados Unidos enviam porta-aviões à Coreia do Sul após a Coreia do Norte testar mísseis

2025-03-03