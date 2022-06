Saúde Estados Unidos liberam o uso de smartwatch para detectar os sintomas de Parkinson

Por Redação O Sul | 15 de junho de 2022

Aplicativo usado no dispositivo da Apple recebeu aval de agência regulatória. (Foto: Reprodução)

A startup Rune Labs, com sede em São Francisco, recebeu autorização da Food and Drug Administration (FDA) dos Estados Unidos para usar o Apple Watch no monitoramento de tremores e outros sintomas comuns em pacientes com Parkinson.

Em 2021, um grupo de cientistas da Apple publicou um estudo na revista Science Translational Medicine mostrando que o dispositivo foi eficaz no monitoramento dos sintomas da doença. O software, desenvolvido pela Rune Labs, usa os sensores de movimento integrados ao relógio para detectar quedas.

O presidente-executivo da startup, Brian Pepin, disse à agência de notícias Reuters que os dados do Apple Watch serão combinados com informações de outras fontes, incluindo um implante Medtronic que pode medir sinais cerebrais.

Medicina de precisão

Os dados combinados serão usados para decidir como ajustar o tratamento dos pacientes, uma abordagem chamada medicina de precisão. Segundo Pepin, a maioria dos médicos precisa coletar dados sobre os movimentos de um paciente observando-o durante uma breve visita clínica, o que não é o ideal, pois os sintomas de Parkinson podem variar muito ao longo do tempo.

Sendo assim, o Apple Watch dará aos médicos um fluxo contínuo de dados coletados por longos períodos. “No processo de dar a alguém a terapia ideal ou a combinação de medicamentos ou dispositivos, ou até mesmo definir se um paciente pode ou não ser adequado para determinado ensaio clínico, é uma decisão muito difícil quando você tem apenas um pouco do contexto”, explicou Pepin.

A Apple fez parceria com uma série de outras empresas para usar o smartwatch como um dispositivo de monitoramento de saúde, incluindo um acordo com a Johnson & Johnson para estudar se o dispositivo pode ser usado para ajudar a reduzir o risco de derrame.

Parkinson

É uma doença neurológica que afeta os movimentos da pessoa. Causa tremores, lentidão de movimentos, rigidez muscular, desequilíbrio, além de alterações na fala e na escrita. A Doença de Parkinson ocorre por causa da degeneração das células situadas numa região do cérebro chamada substância negra.

