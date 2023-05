Geral Estados Unidos oferecem recompensa de 50 milhões de reais por informações que levem à prisão de um hacker russo

Por Redação O Sul | 17 de maio de 2023

Mikhail Pavlovich Matveev, de 30 anos, é acusado de comandar ataques hackers nos EUA. (Foto: Divulgação)

O governo dos Estados Unidos anunciou na terça-feira (16) o oferecimento uma recompensa no valor de US$ 10 milhões (equivalente a R$ 49,5 milhões) por informações que levem à prisão ou condenação de um hacker russo. Mikhail Pavlovich Matveev, de 30 anos, é acusado de comandar uma série de ataques de ransomware – um software malicioso – nos Estados Unidos. O Departamento de Polícia de Washington foi um dos alvos.

Matveev é conhecido na internet como Wazawaka. De acordo com o Departamento de Estado dos EUA, ele usou ransomware para danificar computadores e sequestrar dados de usuários. Posteriormente, o russo teria pedido quantias exorbitantes a empresas e agências governamentais para desbloqueio dos arquivos.

Taxas de extorsão

Segundo o Departamento de Estado dos EUA, Matveev obteve mais de US$ 200 milhões (cerca de R$ 989 milhões) em taxas de extorsão. O russo teria feito mais de três mil vítimas, incluindo hospitais e órgãos do governo.

Em 6 de dezembro do ano passado, Matveev foi acusado perante um grande júri federal no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito de Columbia. Ele é réu em um processo por duas violações da Lei de Fraude e Abuso de Computador.

Acusado de seis crimes

Dois dias depois, Matveev voltou a ser acusado, desta vez em um grande júri federal no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito de Nova Jersey. Ele foi acusado de seis crimes relacionados ao uso dos ransomwares LockBit, Babuk e Hive.

A rede de televisão americana CNN entrou em contato com Matveev por meio do Twitter. O acusado respondeu com o vídeo de um russo repetindo a frase: “Eu não dou a mínima”.

Matveev vive no enclave russo de Kaliningrado e costuma visitar a cidade russa de São Petersburgo, de acordo com a empresa de tecnologia de segurança cibernética Cisco Talos, que acompanha Matveev há anos.

“Ransomware é um tipo de software malicioso, ou malware, que impede que um usuário acesse arquivos, sistemas ou redes de computador até que um resgate seja pago pela devolução. Os incidentes de ransomware podem causar dispendiosas interrupções nas operações e a perda de informações e dados críticos. Nos últimos anos, várias variantes notáveis de ransomware surgiram, cada uma com seu próprio uso de malware para permitir o acesso às redes de computadores das vítimas, bem como afiliados que introduzem o malware e coordenam as demandas de resgate para desbloquear os arquivos de computador da rede das vítimas”, informou o FBI no comunicado em que informou a oferta de recompensa por informações sobre Matveev. As informações são do jornal O Globo e de agências internacionais de notícias.

2023-05-17