Geral Uber vai lançar serviço para receber pedidos de adolescentes desacompanhados de 13 a 17 anos nos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 17 de maio de 2023

O programa já estava em teste há um ano nos EUA e no Canadá e será lançado na semana que vem. (Foto: Reprodução)

O Uber anunciou nesta quarta-feira (17) que vai lançar um novo serviço nos Estados Unidos para permitir que adolescentes contratem viagens e entregas da plataforma. Jovens de 13 a 17 anos poderão andar sozinhos em carros da empresa – algo que, até então, apesar de ser prática comum em algumas cidades, era proibido pela plataforma.

O programa já estava em teste há um ano nos EUA e no Canadá e será lançado na semana que vem em 14 cidades. São elas: Nova York, Atlanta, Dallas, Houston, San Antonio, Nashville, Cincinnati, Columbus, Dayton, Phoenix, Tucson, Minneapolis, Kansas e Bloomington. A empresa informou que ainda não há previsão para o novo serviço ser oferecido no Brasil.

Os pais e responsáveis poderão rastrear em tempo real a corrida dos adolescentes e manter contato direto com o motorista do serviço. A empresa afirma que haverá medidas extras de segurança, como um sistema de verificação por PIN e uma opção de gravar em áudio a viagem, que poderá ser acionada por motoristas e passageiros. O arquivo de áudio ficará guardado de maneira criptografada no aplicativo do cliente e só poderá ser acessado pelo Uber se for relatado um incidente.

O novo serviço só estará disponível para motoristas “com nota elevada e muito experientes”, disse o Uber. A empresa afirma que todos os seus motoristas passam por checagens de background, incluindo seu histórico de direção e um levantamento abrangente sobre antecedentes criminais que, nos EUA, leva em conta registros nos estados e também de infrações contra leis federais, explicou Sachin Kansal, diretor de Segurança do Uber.

“Queremos ajudar a gerenciar a loucura que se tornou a vida familiar em 2023”, afirmou o CEO do Uber, Dara Khorowshahi. – Há várias medidas de segurança adotadas, desde o momento em que a corrida é solicitada até o fim da viagem, para que os pais possam ficar tranquilos.

Até agora, o Uber oficialmente tinha como política só aceitar clientes com mais de 18 anos e exigir que os motoristas solicitassem documentos de identificação para comprovar a maioridade, apesar de ser comum, nos EUA, que pais peçam corridas para seus filhos.

O novo serviço vai legitimar essa prática, além de oferecer a perspectiva de a plataforma entrar num mercado lucrativo. Algumas empresas americanas já atuam neste nicho, como a Zum e a HopSkipDrive, esta última oferecendo o serviço de transporte desacompanhado para crianças a partir de 6 anos de idade. O foco é levar crianças e adolescentes para atividades extraclasse, como aulas de futebol ou balé.

Não é primeira vez que a empresa tenta entrar no mercado de corridas para adolescentes. Em 2017, o Uber chegou a anunciar esse serviço, mas em meio a uma série de escândalos do seu antigo CEO, Travis Kalanick, adiou o programa.

Os adolescentes também poderão ter suas próprias contas no aplicativo do Uber Eats para encomendar e pagar entregas de refeições.

O serviço para menores foi um dos principais anunciados pela empresa em seu evento anual de lançamentos. Outras novidades foram a possibilidade de pedir corridas por chamadas telefônicas nos EUA e um novo serviço para reserva de barcos em Mykonos, na Grécia, que será lançado no verão do Hemisfério Norte. As informações são da Agência Bloomberg.

