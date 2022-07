Mundo Estados Unidos podem ter novo duelo entre Joe Biden e Donald Trump, única disputa presidencial que o país não quer

Por Redação O Sul | 13 de julho de 2022

Biden não tem alto índice de aprovação, mas ainda assim venceria em uma eventual disputa com Trump. (Foto: Getty Images)

Há uma pequena dose de esperança para Joe Biden em uma nova e devastadora pesquisa que sinaliza crescentes preocupações com a idade e desempenho do presidente e mostra que até a maioria dos democratas quer outro candidato em 2024. Mas ele ainda pode vencer Donald Trump.

Esse pequeno consolo para a Casa Branca não pode disfarçar os crescentes sinais de que a presidência de Biden está em apuros antes mesmo das eleições de meio de mandato em novembro, que ameaçam uma repreensão devastadora ao seu Partido Democrata na Câmara.

A pesquisa nacional do New York Times/Siena College, publicada na segunda-feira (11), coincide com uma enxurrada de histórias pouco lisonjeiras sobre a idade e proficiência política de Biden e a crescente especulação sobre suas perspectivas de reeleição.

A questão de se algum democrata ousaria desafiá-lo em uma primária é um tema cada vez mais quente, apesar das rejeição dos principais candidatos potenciais alternativos.

E, no entanto, Biden, com um índice de aprovação de apenas 33% na pesquisa, ainda está no jogo contra Trump. A pesquisa não mostrou um líder claro, com Biden ganhando 44% contra 41% de Trump entre os eleitores registrados, dentro da margem de erro de amostragem da pesquisa.

Uma pesquisa é apenas uma foto instantânea do tempo, mas não é uma notícia encorajadora para o ex-presidente e sugere que ele traz enormes incertezas para o eleitorado geral, apesar das expectativas entre seus defensores da mídia conservadora de que ele iria se vingar de um Biden idoso em 2024.

Mas a proximidade também aponta para um tema mais profundo que está surgindo à medida que os EUA se aproximam de 2024 e tem implicações além da identidade da pessoa que ocupará o Salão Oval em 2025. Um país atolado em múltiplas crises, politicamente distante e enfrentando arriscados pontos de ebulição internacionais pode ter uma disputa em 2024 entre dois candidatos cujas respostas não funcionaram nos oito anos anteriores, e que milhões de pessoas gostariam de ver eles se aposentarem do palco para dar espaço a rostos mais jovens e frescos.

Tal cenário seria uma acusação de um sistema partidário que já está fundido em disfunção pelo hiperpartidarismo e pelo ataque de Trump às eleições de 2020. Isso provavelmente deixaria o vencedor em 2024 sem um mandato viável em um momento em que Washington não está respondendo às necessidades de longo prazo do país. E isso prejudicaria ainda mais a fé entre os eleitores sobre o sistema político.

Característica definidora

Um país onde a passagem de uma tocha política tem sido uma característica estridente das corridas presidenciais por gerações pode estar prestes a sofrer uma última luta entre os bebês da década de 1940 tentando desafiar o tempo.

Mas, paradoxalmente, um presidente cuja maioria de seu próprio partido quer se aposentar e um ex-presidente que deixou o cargo em profunda desgraça podem ser extremamente difíceis de desalojar. A perspectiva de uma disputa em novembro de 2024 entre um homem que teria pouco menos de 82 anos e um ex-insurgente-chefe de 78 é muito real.

Biden é um homem orgulhoso. Ele esperou uma vida inteira para vencer a presidência e se ressentiu de ter sido negligenciado em favor de Barack Obama e Hillary Clinton para indicações democratas anteriores. Sua equipe está convencida de que ele vai concorrer à reeleição e que tem o melhor ponto de discussão – ele já derrotou Trump e merece uma chance de repeti-lo.

Enquanto isso, Trump está ansioso para lançar uma campanha de vingança, disseram associados à CNN, mesmo antes das eleições de novembro. Ele pode querer entrar em cena para congelar potenciais rivais do Partido Republicano, capitalizar os baixos índices de aprovação de Biden e retratar qualquer possível encaminhamento criminal do comitê seleto da Câmara que investiga sua tentativa de golpe como uma explícita manobra política.

Qualquer tentativa de dentro dos partidos Democrata e Republicano de expulsar qualquer um dos candidatos pode sair pela culatra e exigir que os desafiantes coloquem seus próprios futuros políticos em risco para fazê-lo – diminuindo a probabilidade de eleições primárias verdadeiramente contestadas. As chances de Biden ou Trump desistirem de uma corrida pelo bem de seus partidos parecem pequenas, embora eventos e questões de saúde ainda possam reformular o futuro dos dois rivais.

A presidência de Biden está em queda livre há quase um ano, desde a bagunçada e sangrenta retirada dos EUA do Afeganistão no verão passado e de sua ultrapassada promessa em 4 de julho passado de que a pandemia de coronavírus teria praticamente acabado. Ambos temas minaram sua auto-atribuída descrição como resolvedor de problemas da América.

Não são apenas os republicanos independentes que perderam a fé em Biden. Seu apoio em seu próprio partido também está despencando, de acordo com a pesquisa do New York Times, que mostra mais de 60% dos democratas preferem um candidato alternativo em 2024. Aqueles que querem uma mudança citam a idade de Biden e o desempenho no trabalho como as duas principais razões. Este é um sinal de alerta intermitente para o presidente.

Se os democratas se saírem mal nas eleições de meio de mandato, onde se espera que percam a Câmara, mas que ainda possam se agarrar no Senado, os pedidos por uma cara nova no topo da chapa de 2024 certamente crescerão.

No entanto, Biden tem uma carta na manga para jogar com os democratas e que pode mudar tudo. Um lançamento antecipado de campanha de Trump permitiria que o presidente voltasse a traçar um contraste mais nítido com uma alternativa em potencial que é vista com horror por quase todos os democratas – e muitos mais americanos.

