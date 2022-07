Tecnologia WhatsApp prepara Status de áudio porque mensagens de voz é pouco

Por Redação O Sul | 13 de julho de 2022

Os rastros da função foram encontrados na versão 2.22.16.3 do WhatsApp Beta para Android. Foto: EBC

As mensagens de voz dividem águas: alguns amam, outros detestam. Mas o WhatsApp não quer limitar os áudios às conversas e está levando a opção para fazer gravações de voz ao Status, a ferramenta de publicações de texto, fotos e vídeos efêmeros do mensageiro da Meta. É o que mostra uma captura de tela revelada pelo WABetaInfo nesta quarta-feira (13).

Os rastros da função foram encontrados na versão 2.22.16.3 do WhatsApp Beta para Android. Na imagem do aplicativo, é possível ver um botão de microfone entre as opções para criar uma nova publicação. A opção apareceu na aba Status.

Segundo o site, a função é destinada à gravação de áudio para o WhatsApp Status. Assim, caso as apostas se concretizem, os usuários poderão enviar “status de voz” para seus contatos. Atualmente, assim como no Instagram e Facebook, a ferramenta do mensageiro suporta somente publicações de texto, imagens e vídeos.

Mais áudio

A função, de um lado, parece interessante pela diferenciação. Por ora, nenhuma rede social da Meta conta com uma opção para enviar publicações efêmeras baseadas apenas em conteúdos de voz. Também não consigo me recordar de outras plataformas de empresas concorrentes com uma função similar.

Todavia, é mais um lugar para ouvir áudios na plataforma. E se você não gosta de mensagens de voz como eu, imagino que também sentiu um pequeno calafrio.

Por outro lado, ainda não está claro se a função terá uma duração de tempo máxima para as gravações ou se vai permitir a publicação de verdadeiros podcasts – ou seja, áudios de 3 minutos ou mais. Todavia, a considerar a proposta de oferecer conteúdos efêmeros no Status, espera-se que os conteúdos sejam limitados.

A novidade vai seguir os moldes do Status. Isto significa que as publicações efêmeras com mensagens de voz também serão criptografadas de ponta a ponta. Você também poderá administrar quem terá acesso ao conteúdo nas configurações do aplicativo.

O recurso, no entanto, ainda não está disponível aos usuários e não tem previsão de ser lançado nas versões de testes e estável do mensageiro.

Emojis

As reações do WhatsApp estão se expandindo para incluir um teclado de emojis completo, o que significa que as pessoas poderão usar qualquer emoji para reagir a uma mensagem no aplicativo.

Os usuários também poderão selecionar diferentes tons de pele para essas reações. Serão mais de 3.600 opções de novos emojis.

A nova funcionalidade está sendo implementada e estará disponível para todos os usuários nas próximas semanas.

