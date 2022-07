Ciência Foto de Porto Alegre, tirada por astronauta da Estação Espacial Internacional, ganha destaque da Nasa

Por Redação O Sul | 13 de julho de 2022

Na imagem, Porto Alegre se destaca com as luzes brancas. (Foto: Nasa/Divulgação)

A Nasa (agência espacial norte-americana) divulgou em seu site oficial uma foto da Região Metropolitana de Porto Alegre tirada por um astronauta da Estação Espacial Internacional (ISS). O registro foi feito no dia 4 de julho de 2022, usando uma lente com foco de 400 milímetros (mm). A câmera usada foi uma D5, da Nikon.

O site onde a foto foi postada, chamado Gateway to Astronaut Photography of Earth (“Portal Para a Fotografia de Astronautas da Terra”, na tradução literal), funciona como um repositório de imagens que a Nasa mantém de imagens tiradas por seus viajantes espaciais.

Talvez pelo site ter essa natureza, a foto de Porto Alegre não informa “qual” astronauta da ISS fez o clique. Atualmente, a estação de 420 toneladas que sobrevoa nosso planeta conta com sete “inquilinos”: Sergey Korsakov, Oleg Artemyev e Denis Matveev (da Roscosmos, a agência espacial da Rússia), Samantha Cristoforetti (da agência espacial europeia, ESA) e Kjell Lindgren, Robert Hines e Jessica Watkins (Nasa).

De todos os tripulantes, Watkins parece ser a “fotógrafa” mais ativa, constantemente enviando imagens pelos seus perfis no Twitter e Instagram em um volume um pouco maior que seus companheiros. Mas novamente, não há como afirmar a autoria desta foto, especificamente.

De acordo com a Metsul, a imagem, que foi feita às 20h21m59s (horário de Brasília), corresponde à região metropolitana da capital gaúcha: “é possível observar a cidade de Porto Alegre até a área da Vila Assunção, na zona Sul, até os limites com Canoas e Alvorada ao Norte”, diz trecho do texto publicado pela agência meteorológica.

“A imagem mostra ainda os municípios de Eldorado do Sul, Canoas, Viamão, Alvorada, Cachoeirinha, Gravataí, Sapucaia do Sul, Esteio e São Leopoldo. No caso da capital gaúcha, chama atenção na fotografia as principais vias da cidade iluminadas como as avenidas Ipiranga, ligando o Centro a Viamão; a Assis Brasil até Cachoeirinha e a sua bifurcação na Baltazar de Oliveira Garcia; a Protásio Alves do Centro ao Leste da cidade, e a Terceira Perimetral, indo da zona Leste até a região do aeroporto”.

Não é a primeira vez que o Brasil aparece em um clique fotográfico da ISS: em 24 de julho de 2016, quase na estreia dos Jogos Olímpicos daquele ano, a astronauta Kate Rubins, da agência espacial norte-americana, capturou a cidade do Rio de Janeiro, na região sudeste do país. Na legenda da imagem publicada no Flickr, ela dizia estar empolgada pelo início das competições esportivas.

