Por Redação O Sul | 13 de julho de 2022

A doença afeta uma em cada dez brasileiras. (Foto: Reprodução)

“Precisamos falar sobre endometriose”. Esta foi a frase escolhida por Anitta para trazer à tona uma discussão em seu perfil no Twitter. A cantora narrou através de uma publicação, feita no dia 7, sua longa jornada para conseguir um diagnóstico adequado da doença, que será tratada com intervenção cirúrgica.

Há mais de nove anos, a condição causava dores intensas após o contato sexual. No entanto, o quadro de Anitta era geralmente associado pela equipe médica a uma infecção bacteriana. Foi apenas após o pedido (tardio) da realização de uma ressonância magnética que a endometriose foi descoberta.

“Pesquisem. A endometriose é muito comum entre as mulheres. Tem vários efeitos colaterais e em cada corpo de um jeito. Podem se estender até a bexiga e causar dores terríveis ao urinar. Existem vários tratamentos e o meu terá que ser cirurgia”, publicou a celebridade.

Quando a cirurgia para endometriose é indicada?

Assim como acontece no caso de Anitta, a doença é causadora de dores crônicas em 57% das pacientes, de acordo com a Associação Brasileira de Endometriose e Ginecologia Minimamente Invasiva (SBE). Isto porque é marcada pela presença do endométrio (tecido interno do útero) em locais inadequados – como os ovários, a parte traseira ou dianteira do órgão feminino, a bexiga, entre outros.

Como a endometriose tem relação direta com o tecido do endométrio, que sofre descamação durante o fluxo menstrual, o tratamento básico para a endometriose é geralmente suspender a menstruação, mas há situações específicas em que a cirurgia é o caminho mais adequado para lidar com a condição.

“O indicado é que toda mulher com endometriose não deva menstruar – a não ser quando for tentar engravidar. Portanto, o tratamento convencional é feito com diferentes contraceptivos. A indicação para uma cirurgia será dada apenas para a paciente que, mesmo tendo tentado o uso dos medicamentos por pelo menos 6 a 12 meses, não teve melhora no quadro e continua sofrendo com muitas dores, sintomas e piora da qualidade de vida”, explica Igor Padovesi, ginecologista pela Universidade de São Paulo e Hospital Albert Einstein e especialista em cirurgia de endometriose.

Além dos casos acompanhados por dores nas relações sexuais, na pelve e cólicas menstruais intensas (que não melhoram com o tratamento clínico), a cirurgia também pode ser a melhor opção quando o tecido do endométrio está infiltrando locais não usuais, por exemplo, a via urinária e pontos específicos do intestino.

“Há estes quadros específicos que o procedimento pode ser realizado – mesmo naquela mulher que não tenha dor –, mas o desconforto é realmente o principal indicativo”, completa o ginecologista.

Como é feita a cirurgia de endometriose

Hoje em dia, o mais comum é que a intervenção cirúrgica para endometriose seja feita de maneira minimamente invasiva, através de laparoscopia. “A cirurgia desta doença é necessariamente laparoscópica, ou seja, utilizamos uma câmera para orientação [que entra através umbigo], e a operação é feita com pequenas incisões. Assim, a recuperação da paciente será muito melhor e conseguiremos acessar os locais onde o tecido da endometriose se agarra”, explica Igor.

Na maioria dos casos, o tratamento cirúrgico busca retirar toda a doença e as aderências do tecido do endométrio. No entanto, segundo a SBE, quando a condição já reincidiu várias vezes – e não há desejo de gestação por parte da paciente – também é possível haver a retirada do útero e dos ovários, a fim de preservar a qualidade de vida da mulher.

A importância do exame de imagem

Apesar de tudo, o caso de Anitta não é incomum. A cantora passou mais de nove anos por diversos profissionais da saúde que não suspeitaram da presença da doença e sequer solicitaram um exame de imagem, o fator mais relevante para se ter o diagnóstico da endometriose.

Por isso mesmo, Igor salienta que o ideal é que a cirurgia e o tratamento para a doença sejam bem indicados e principalmente realizados por especialistas experientes na condição.

“É importante destacar que mulheres com suspeita de endometriose percebam os sintomas e busquem profissionais especializados em endometriose, que saibam fazer o diagnóstico correto da doença e encaminhar para o tratamento adequado”, finaliza.

