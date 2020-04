Mundo Estados Unidos registram mais de 2 mil mortes por vírus em 24 horas

Por Redação O Sul | 11 de abril de 2020

Oficial monitora chegada de suprimentos nos Estados Unidos. (Foto: Alexis Hall/FEMA)

Os Estados Unidos alcançaram na sexta-feira (10) o maior número de mortos na pandemia do novo coronavírus (Sars-CoV-2) em um único dia e em todo o mundo. Segundo o mapa em tempo real da Universidade John Hopkins, foram 2,1 mil óbitos nos EUA em apenas 24 horas, o que transforma o país no primeiro a superar a marca de 2 mil falecimentos por dia desde o início da crise sanitária.

Com isso, os Estados Unidos contabilizam 18,77 mil mortes e estão a um passo de ultrapassar a Itália, primeira no ranking, com 18,84 mil. Além disso, o país tem mais de 500 mil casos, enquanto a Espanha, segunda colocada, registra pouco mais de 160 mil.

Em todo o mundo, a pandemia já contaminou mais de 1,7 milhão de pessoas e deixou mais de 100 mil mortos, segundo a John Hopkins.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Mundo