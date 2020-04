Mundo Espanha registra menor número diário de mortes em 19 dias

Por Redação O Sul | 11 de abril de 2020

A Espanha anunciou a diminuição do número diário de mortos por covid-19 no país neste sábado (11). Segundo o ministério da Saúde, 510 pessoas morreram por conta do novo coronavírus nas últimas 24 horas. Foi o terceiro dia consecutivo de queda. Mesmo com a redução, o país soma 15,8 mil mortos, segundo o último balanço divulgado.

A contagem de novos casos confirmados por dia também apresentou queda, com o número total de diagnósticos chegando a 152.446. No entanto, ainda há no país mais casos novos da doença por dia do que pacientes recuperados. Desde o começo da pandemia, 52.165 pessoas se curaram da Covid-19 no país.

Autoridades de saúde espanholas destacam há dias o país já atingiu o chamado “pico de contágios”, mas seguem pedindo que a população mantenha as medidas de isolamento social, com o objetivo de achatar a curva da epidemia.

Infecções no mundo

A pandemia do novo coronavírus, descoberta ainda em dezembro de 2019, matou 101.526 pessoas ao redor do globo até esta sexta-feira (10), segundo dados da Universidade Johns Hopkins. Em apenas quatro meses, a Covid-19 contaminou 1.673.423 pessoas.

A Itália é o país que mais registrou vítimas fatais da doença: 18.849. Estados Unidos vem logo atrás, com 18.002. Seguidos por Espanha, França e Reino Unidos, com 15.970, 13.197 e 8.948 óbitos, respectivamente.

Os dados da universidade mostram que 371.637 pessoas se recuperaram totalmente da Covid-19. Ranking liderado pela China, com 77.791, seguida por Espanha, Alemanha e Irã, com 55.668, 52.407 e 35.465, respectivamente.

