Estados Unidos se tornam o primeiro país do mundo a vacinar bebês contra a covid

Por Redação O Sul | 22 de junho de 2022

No país são 18,7 milhões crianças a partir dos 6 meses de idade que podem ser imunizadas. (Foto: Reprodução)

Os Estados Unidos se tornaram o primeiro país do mundo a vacinar contra a covid bebês a partir dos seis meses. São 18,7 milhões crianças que podem ser imunizadas.

Nos Estados Unidos pelo menos 2 milhões de crianças até cinco anos de idade pegaram a doença e mais de 200 morreram por causa por causa do vírus.

A vacinação a partir dos seis meses de idade começou três dias depois da aprovação final dada pelas autoridades americanas.

No último sábado (18), o voto do Comitê Independente de Cientistas que recomendou a vacina foi unânime: 12 a favor.

”Demos um grande passo”, diz o médico integrante do comitê, Oliver Brooks.

Os Estados Unidos são o primeiro país a vacinar esta faixa etária. O imunizante da farmacêutica Pfizer/BioNTech vai ser aplicado em três doses ao longo de 11 semanas; o da Moderna, que não é usado no Brasil, em duas doses ao longo de quatro semanas. As duas vacinas vão ser aplicadas numa dosagem menor do que é dada aos adultos.

As reações são bem leves, como uma dorzinha braço. Algumas crianças podem se sentir cansadas e com dor de cabeça. Um pequeno incômodo, para o tamanho do alívio para os pais.

