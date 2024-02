Mundo Estados Unidos: Serviço secreto teve que ajustar táticas para evitar mordidas do cachorro do presidente Biden

Por Redação O Sul | 23 de fevereiro de 2024

Pastor alemão deixou a Casa Branca em outubro. (Foto: Reprodução)

O Serviço Secreto dos Estados Unidos teve que “ajustar as táticas operacionais” para proteger o presidente Joe Biden porque o cachorro da família do presidente mordia os agentes, incluindo um que precisou de seis pontos e outro cujo sangue se espalhou pelo chão da Casa Branca, de acordo com e-mails internos divulgados nessa semana.

O Serviço Secreto registrou pelo menos 24 episódios de mordidas entre outubro de 2022 e julho de 2023 envolvendo Commander, um pastor alemão que se tornou o terror da Casa Branca, de Camp David e das casas do presidente em Delaware. Cerca de metade dos episódios exigiu atenção médica, segundo os documentos. O Commander deixou a Casa Branca em outubro e foi levado para um local não revelado.

“O presidente e a primeira-dama preocupam-se profundamente com a segurança daqueles que trabalham na Casa Branca e daqueles que os protegem todos os dias”, disse Elizabeth Alexander, diretora de comunicações de Jill Biden. “Apesar do treinamento adicional dos cães, do uso de coleiras, do trabalho com veterinários e da consulta a especialistas em comportamento animal, o ambiente da Casa Branca simplesmente provou ser demais para o Commander. Desde o outono, ele mora com outros membros da família.”

Um funcionário da Casa Branca que falou sob condição de anonimato disse que o presidente e a primeira-dama estavam “de coração partido” com o que aconteceu, pediram desculpas aos que foram mordidos e até levaram flores para alguns deles.

Ajuste tático

“As recentes mordidas de cães nos desafiaram a ajustar nossas táticas operacionais quando o Commander estiver presente — por favor, dê bastante espaço”, escreveu à equipe um agente especial assistente encarregado da Divisão de Proteção Presidencial. “Continuaremos mantendo” uma pessoa protegida cujo codinome estava oculto no documento, mas era claramente o Biden “à nossa vista, mas devemos ser criativos para garantir a nossa segurança pessoal”. O agente relatou que buscavam “uma solução melhor em breve”.

Os 24 incidentes registados nos documentos ultrapassam os 10 que haviam sido relatados em julho de 2023. E ainda abrangem apenas alguns dos episódios, uma vez que tratam apenas da equipe do Serviço Secreto, sem incluir, por exemplo, funcionários residenciais ou militares da Marinha que servem a família do presidente em Camp David.

O lote de e-mails não apenas documentou vários episódios com detalhes às vezes gráficos, mas também capturou o trauma e a preocupação entre agentes e oficiais do Serviço Secreto, que compartilharam técnicas sobre as melhores maneiras de evitar ferimentos. Funcionários do Serviço Secreto foram mordidos no pulso, antebraço, cotovelo, cintura, peito, coxa e ombro. Um foi salvo de ferimentos por sua bolsa de munição. Entre os documentos, havia a foto de uma camisa rasgada por uma mordida.

Pontos e perda de sangue

Outro agente não teve tanta sorte. Em 15 de junho de 2023, o Commander correu em direção ao agente e o atacou, causando uma “mordida profunda” no braço esquerdo que exigiu pontos. “As excursões pela ala leste foram interrompidas por aproximadamente 20 minutos devido ao sangue do incidente estar no chão da área dos Livreiros”, um salão da Casa Branca, relatou um documento.

Um mês depois, outro agente entrando no quintal da casa do presidente em Rehoboth Beach, não percebeu que o cachorro estava lá e sem coleira. O cachorro o mordeu, “causando uma ferida grave e profunda”, e o agente “começou a perder uma quantidade significativa de sangue”, detalhou uma mensagem. O agente “manteve a calma e saiu da área em busca de ajuda”.

O agente levou seis pontos na mão esquerda. Alguns dias depois, um supervisor escreveu ao agente: “estou feliz que não tenha sido seu braço lançador!” acrescentando, em tom de brincadeira, que os colegas do agente haviam “preparado um pequeno pacote de cuidados” para ele, incluindo Advil, creme antibiótico, spray de pimenta, focinheira e alguns biscoitos para cachorro “por motivos de segurança”.

Os incidentes ocorreram principalmente na Casa Branca, mas também em Camp David, nas casas do presidente em Delaware e na sua casa de férias em Nantucket.

