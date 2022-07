Política Estagnado em pesquisas, Ciro Gomes recupera slogan na tentativa de evitar voto útil

Por Redação O Sul | 20 de julho de 2022

Compartilhe esta notícia:











O lema “Prefiro Ciro”, que começou a ser utilizado no ano passado, voltou a ser a aposta da campanha eleitoral para a disputa deste ano Foto: Agência Brasil O lema “Prefiro Ciro”, que começou a ser utilizado no ano passado, voltou a ser a aposta da campanha eleitoral para a disputa deste ano Foto: Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Sem conseguir atingir os dois dígitos nas pesquisas eleitorais, o pré-candidato do PDT à sucessão presidencial, Ciro Gomes, voltou a utilizar um slogan de campanha que se popularizou no ano passado.

O lema “Prefiro Ciro”, de acordo com dirigentes do partido, deve passar a ser o carro-chefe da candidatura do pedetista e será testado na convenção nacional do PDT, nesta quarta-feira (20).

Em janeiro, a campanha chegou a anunciar o slogan “Rebeldia da Esperança”. Segundo lideranças da legenda, no entanto, as pesquisas qualitativas mostraram que “Prefiro Ciro” tem apresentado uma aceitação maior, assim como “Nem um, nem outro”.

A ideia é reforçar a ideia de que Ciro representa a verdadeira “terceira via” e que, no primeiro turno, é preferível votar no ex-governador do Ceará em vez do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em uma tentativa de evitar o chamado voto útil.

De acordo com um aliado do candidato, no entanto, a preferência por “Prefiro Ciro” não significa que “Rebeldia da Esperança” será descartado, mas que o slogan anterior não deve ser o principal da candidatura do pedetista.

O nome de Ciro deve ser confirmado na convenção partidária desta quarta-feira (20) sem o anúncio de um candidato a vice-presidente. O PDT pretende esperar até o limite da data das convenções partidárias, no dia 05 de agosto, para anunciar um nome, na esperança de uma aliança com o União Brasil.

Caso não seja fechado um acordo, o partido terá uma chapa puro sangue. As principais cotadas para o posto de candidata a vice-presidente são a senadora Leila Barros (DF) e a ex-reitora da USP (Universidade de São Paulo) Suely Vilela.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política