Colunistas Estaleiro Rio Grande vai gerar mais de 1.000 empregos com construção de quatro navios para a Transpetro

Por Flavio Pereira | 25 de fevereiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Cerimônia de Assinatura do Contrato de Navios da Transpetro pelo Programa de Renovação da Frota Naval do Sistema Petrobras ontem em Rio Grande. (Foto: Jorgito Santos/Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

A assinatura do contrato com a Transpetro marca a volta da construção de embarcações no Estaleiro Rio Grande, após quase uma década. Com a presença do presidente Lula, foi assinado, ontem (24), o contrato do consórcio formado pelo Grupo Ecovix e Estaleiro Mac Laren para a construção de quatro navios da classe Handy para a Transpetro, que gerará mais de mil empregos na Zona Sul do Estado. A proposta da Ecovix e da Mac Laren, do Rio de Janeiro, foi a única classificada na licitação internacional da Transpetro. Os navios Handy, de 15 a 18 mil toneladas de porte bruto (TPB), terão os cascos construídos em Rio Grande, enquanto o comissionamento das embarcações será feito no Rio. Os trabalhos levarão em torno de três anos e devem começar nos próximos meses. O valor do investimento é de US$ 278 milhões. “Foram vários anos de espera, mas nunca deixamos de acreditar na retomada. Atuamos de forma responsável para, passo a passo, chegarmos a este dia. Agradeço às centenas de trabalhadores que jamais deixaram de acreditar em dias melhores. Esse imenso ativo jamais poderá ficar outra vez inerte, porque pertence à nação brasileira”, comemora José Antunes Sobrinho, acionista da Ecovix. Em sua manifestação no evento, Antunes enfatizou que, em diversos países, como Noruega, Singapura e Estados Unidos, a indústria naval protege o conteúdo nacional. “Não há país que, tendo capacidade e mercado, não proteja seus empregos. Portanto, um conteúdo local mínimo tem que, obrigatoriamente, ser observado para manter emprego e renda em um ativo de capital intensivo como é um estaleiro”, afirmou.

Autoridades reconhecem que investimento vai reativar o Polo Naval

A assinatura do contrato pelo presidente Lula foi celebrada por diversas autoridades que participaram da cerimônia. “Os navios que contratamos hoje serão fundamentais para a logística da Petrobras. E 2025 ficará na história de Rio Grande como a virada para um futuro melhor”, destacou Sérgio Bacci, presidente da Transpetro, ressaltando que a aquisição dessas embarcações é a reativação de uma indústria que gera muitos empregos diretos e indiretos. “Estamos muito felizes com a retomada do Polo Naval. Tenho certeza que esse é apenas o início de uma série de contratos que chegarão no Estaleiro”, enfatizou o governador em exercício do Rio Grande do Sul, Gabriel Souza, que reforçou a importância de investimentos na indústria offshore e nas energias renováveis. “Hoje para Rio Grande é o resgate da esperança. Esses quatro navios são apenas o início de muito que há por vir”, afirmou a prefeita Darlene Pereira, que também fortaleceu o apoio à indústria offshore, pontuando que a região de Rio Grande “é uma das melhores” para esse segmento.

Governador em exercício, Gabriel Souza defende securitização das dívidas dos produtores rurais

O vice-governador Gabriel Souza, no exercício do governo, revela que no encontro com o presidente Lula ontem (24), em Rio Grande, “ressaltei a necessidade da securitização das dívidas dos produtores rurais – ou seja, transformar essas dívidas em ativos financeiros negociáveis que facilitem o acesso a crédito.”

Gabriel Souza considera que “essa medida é fundamental para dar fôlego ao setor e permitir que os agricultores sigam produzindo, gerando empregos e impulsionando o desenvolvimento do Estado.”

Casa Civil: Gestores municipais e estaduais já podem inscrever propostas para a etapa 2025 do Novo PAC Seleções

A propósito das notícias sobre os investimentos do governo federal através do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), esta coluna recebeu da Casa Civil da Presidência da República a seguinte nota:

“Ampliar os serviços públicos, melhorar os equipamentos, modernizar as estruturas das cidades e garantir mais mobilidade, mais moradia e mais qualidade de vida dos brasileiros. Esses são os principais objetivos para o Governo Federal realizar mais uma etapa do Novo PAC Seleções, que está com as inscrições abertas a partir desta segunda, 24 de fevereiro.

Os Governos Municipais e Estaduais de todo o Brasil podem enviar suas propostas, de acordo com os editais abertos pelos Ministérios da Educação, da Saúde, das Cidades e do Esporte.

São cinco eixos de investimentos contemplados com um valor total de R$ 49,2 bilhões, para 20 modalidades, que incluem policlínicas (R$ 1,35 bilhão), creches (R$ 1,25 bilhão), centros esportivos (R$ 390 milhões), renovação de frota (R$ 4,4 bilhões), obras de drenagem (R$ 5,5 bilhões) e abastecimento de água (R$ 2 bilhões).

Para submeter os projetos à avaliação dos ministérios, as prefeituras e governos estaduais devem se atentar para todos os requisitos, critérios e objetivos de cada eixo.”

(Instagram: @flaviorrpereira)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Colunistas

https://www.osul.com.br/estaleiro-rio-grande-vai-gerar-mais-de-1-000-empregos-com-construcao-de-quatro-navios-para-a-transpetro/

Estaleiro Rio Grande vai gerar mais de 1.000 empregos com construção de quatro navios para a Transpetro

2025-02-25