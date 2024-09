Rio Grande do Sul Estância das Oliveiras, do Rio Grande do Sul, conquista o Primeiro lugar no Prêmio Mario Solinas Quality Award

Por Redação O Sul | 26 de setembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Foi a primeira vez que a Estância das Oliveiras participou desta premiação Foto: Reprodução (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Estância das Oliveiras conquistou o Primeiro lugar no Prêmio Mario Solinas Quality Award, considerado o OSCAR mundial de azeites de oliva. Esta premiação é a única organizada oficialmente pelo COI (Comitê Oleícola Internacional) órgão internacional oficial que normatiza a atividade de Olivocultura no mundo.

Mário Solinas foi um renomado pesquisador que auxiliou na criação de critérios de qualidade dos azeites de oliva no mundo inteiro.

Foi a primeira vez que a Estância das Oliveiras participou desta premiação, pois normalmente este concurso ocorre em fevereiro, mês que estamos iniciando a colheita das azeitonas.

Neste ano a premiação ocorreu no final de setembro e a Estância das Oliveiras conquistou o primeiro lugar com seu azeite de maior produção, o Blend Exclusivo, azeite produzido com as azeitonas espanholas Arbequina e Arbosana, além da azeitona grega Koroneiki, tudo produzido na Estância, um azeite 100% brasileiro, na cidade de Viamão, a apenas 28km de Porto Alegre no RS.

A Estância da Oliveiras é uma fazenda familiar produtora de azeites de oliva exclusivos de edição limitada e classe mundial. A Safra 2024 da Estância, em apenas 9 meses, já conquistou mais de 80 premiações em 4 continentes.

Em fevereiro de 2024 o EVOO World Ranking (Ranking Mundial de Azeites) divulgou as marcas mundiais mais premiadas no ano, a Estância das Oliveiras se destacou como a marca de azeite MAIS PREMIADA DO BRASIL e 9ª marca de azeite de oliva MAIS PREMIADA DO MUNDO! Um feito incrível, nunca nenhuma marca brasileira esteve nas TOP 10 de marcas mais premiadas do mundo.

O Prêmio Mário Solinas é uma das 2 únicas premiações do mundo que possuem nota 10 no EVOO World Ranking, demonstrando o nível máximo de dificuldade, exigência e qualidade do quadro de avaliadores.

A outra premiação que possui nota 10 no ranking mundial é o EVOO International Olive Oil Contest da Itália, nesta premiação o Blend exclusivo da Estância das Oliveiras conquistou a premiação máxima de Melhor azeite de oliva Blend do Hemisfério Sul, além de todos os demais azeites conquistarem premiações, sendo 3 medalhas de ouro e 4 medalhas de prata!

“Estamos emocionados com este grande reconhecimento que trouxemos para o Brasil e o Rio Grande do Sul! Vivemos momentos muito difíceis no nosso Estado, para enviarmos os azeites para os prêmios tivemos que viajar 1.000km para o despacho via aeroporto de Florianópolis, pois o aeroporto de Porto Alegre segue interditado. Trazer tantos reconhecimentos mundiais neste momento é um tributo a resiliência dos gaúchos e ao acolhimento que todo o Brasil dedicou ao nosso Estado”, disse o fundador da Estância das Oliveiras Lucídio Morsch Goelzer.

A Estância das Oliveiras realiza atividades de Olivoturismo, recebe visitantes de diversas regiões do Brasil para aproximar as pessoas da produção de azeites de oliva, são experiências imersivas com almoços temáticos em homenagem a regiões produtoras de azeites (almoços portugueses, espanhóis, Italianos, Gregos e em homenagem ao RS), caminhada nos olivais, experiência Terroir com uma trincheira escavada em meio aos olivais para visualização das camadas do solo e influência do Terroir na produção dos azeites, visitação ao lagar (agroindústria de produção dos azeites), degustação dos azeites premiados, piquenique gourmet, drinks e pôr do sol com shows de violinista ou saxofonista.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/estancia-das-oliveiras-do-rio-grande-do-sul-conquista-o-primeiro-lugar-no-premio-mario-solinas-quality-award/

Estância das Oliveiras, do Rio Grande do Sul, conquista o Primeiro lugar no Prêmio Mario Solinas Quality Award

2024-09-26