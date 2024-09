Acontece Natal Luz volta a ser realizado nas ruas de Gramado após 10 anos

Por Redação O Sul | 26 de setembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











O estado se prepara para receber visitantes de todo o Brasil e do exterior Foto: Divulgação Com atrações gratuitas e pagas, o tradicional evento reúne turistas brasileiros e estrangeiros. (Foto: Cleiton Thiele/Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Após um período desafiador causado pelas enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul, o estado está pronto para receber turistas novamente. Um dos principais atrativos dessa retomada é o retorno do espetáculo Natal Luz às ruas de Gramado, um dos eventos mais icônicos do turismo brasileiro, que volta ao formato de rua após uma década. Com a recuperação da infraestrutura turística e rodoviária, o estado se prepara para receber visitantes de todo o Brasil e do exterior, proporcionando uma experiência única em suas paisagens e atrações.

Além da recuperação dos destinos turísticos, o Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, retoma gradualmente suas operações a partir de 21 de outubro, com passagens já disponíveis para compra. Isso reforça a acessibilidade do estado, que conta com rodovias em plena capacidade, prontas para conectar turistas a lugares emblemáticos como a Serra Gaúcha, o Litoral Norte e a Campanha.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/espetaculo-natal-luz-realizado-gramado-10-anos/

Natal Luz volta a ser realizado nas ruas de Gramado após 10 anos

2024-09-26