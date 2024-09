Acontece Governador gaúcho conclama turistas a visitarem o Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 26 de setembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











O estado tem como objetivo recuperar o fluxo de visitantes após o período crítico das enchentes Foto: Divulgação O Estado tem como objetivo recuperar o fluxo de visitantes após o período crítico das enchentes. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em sintonia com a retomada do turismo, o Rio Grande do Sul terá destaque na ABAV Expo 2024, que será realizada em Brasília, com a presença do governador Eduardo Leite. Durante o evento, que ocorrerá entre os dias 26 e 28 de setembro, a Secretaria Estadual de Turismo (Setur) apresentará para o país a Campanha Nacional de Turismo, com o objetivo de recuperar o fluxo de visitantes após o período crítico das enchentes. A campanha busca destacar as belezas naturais, culturais e gastronômicas do estado, além de reforçar a infraestrutura renovada, pronta para receber turistas de todo o Brasil.

O evento será uma oportunidade para posicionar o Rio Grande do Sul como um destino atrativo e seguro, destacando a diversidade de experiências que o estado oferece, como as vinícolas da Serra Gaúcha, as praias do Litoral Norte e o charme das cidades históricas do interior.

Promoção turística na Feira Internacional de Turismo (FIT), em Buenos Aires

A Setur também marcará presença na Feira Internacional de Turismo (FIT), em Buenos Aires, no fim de setembro. Durante o evento, que tem expectativa de público de quase 90 mil pessoas, o governo do RS realizará um brunch com jornalistas argentinos, com a presença do secretário do Turismo, Ronaldo Santini, para apresentar as ações de recuperação do setor turístico após as enchentes de maio.

A relação com a imprensa argentina é parte de uma estratégia contínua de promoção do Rio Grande do Sul como destino turístico preferencial para o público internacional. A FIT é uma plataforma essencial para fortalecer laços com o mercado argentino, um dos maiores emissores de turistas para o estado. Com essas ações, o governo busca fomentar a recuperação do setor turístico, apresentando as belezas naturais e culturais do estado, além de fomentar novos negócios e parcerias estratégicas.

A participação nesses grandes eventos reforça o compromisso do governo do Rio Grande do Sul em retomar o turismo como um motor de desenvolvimento econômico, atraindo visitantes tanto do mercado nacional quanto internacional.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/governador-gaucho-conclama-turistas-a-visitarem-o-rio-grande-do-sul/

Governador gaúcho conclama turistas a visitarem o Rio Grande do Sul

2024-09-26