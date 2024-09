Rio Grande do Sul Defesa Civil estadual já emitiu 57 alertas sobre situação das chuvas no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 26 de setembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Com o objetivo de manter a população segura e avisada, a Defesa Civil estadual começou a enviar alertas por SMS, redes sociais e site oficial horas antes dos eventos meteorológicos Foto: Alex Rocha/PMPA Com o objetivo de manter a população segura e avisada, a Defesa Civil estadual começou a enviar alertas por SMS, redes sociais e site oficial horas antes dos eventos meteorológicos (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Desde sábado (21), um sistema meteorológico tem atuado sobre o Rio Grande do Sul, causando instabilidades como fortes chuvas e tempestades em diversas regiões do Estado. Com o objetivo de manter a população segura e avisada, a Defesa Civil estadual começou a enviar alertas por SMS, redes sociais e site oficial horas antes dos eventos meteorológicos. Foram emitidos 57 alertas até o final da manhã desta quinta-feira (26).

Para receber os alertas da Defesa Civil por meio de SMS no celular, basta que a pessoa cadastre o CEP da residência enviando uma mensagem gratuita para o número 40199. Nesse caso, são recebidos todos os alertas emitidos para a região na qual está inserido o CEP cadastrado. Além disso, os alertas enviados para todas as regiões do Rio Grande do Sul podem ser acessados no site oficial e na página da Defesa Civil no Instagram.

Nos últimos dias, a frente fria que vinha atuando sobre o sul do Estado se deslocou e gera chuvas mais concentradas na parte central do Rio Grande do Sul, desde a Região Metropolitana de Porto Alegre, passando pelo centro e indo até o oeste e noroeste. Ao longo desta quinta-feira, ainda há previsão de mais chuvas e novos temporais.

Com o avanço da frente fria, as áreas ao sul terão diminuição no volume de chuvas, com precipitações pontualmente moderadas, mas que devem diminuir ao longo do dia. Já na metade norte, além das chuvas concentradas na região, há ainda previsão de rajadas de vento e queda de granizo.

Na sexta-feira (27), a frente fria já deve se encontrar sobre Santa Catarina, porém ainda com possibilidade de chuvas leves sobre o norte do Rio Grande do Sul e alguma umidade sobre a parte leste – que compreende Região Metropolitana de Porto Alegre, Litoral e Serra –, devido à umidade trazida do mar.

Com as chuvas, 48 municípios gaúchos já relataram danos relacionados. Além disso, até o momento foram contabilizadas 305 pessoas desabrigadas e 560 desalojadas, com um total de 29.452 afetados.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/defesa-civil-estadual-ja-emitiu-57-alertas-sobre-situacao-das-chuvas-no-rio-grande-do-sul/

Defesa Civil estadual já emitiu 57 alertas sobre situação das chuvas no Rio Grande do Sul

2024-09-26