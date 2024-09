Rio Grande do Sul Vendas do comércio gaúcho podem ultrapassar R$ 1 bilhão no Dia das Crianças deste ano

Por Redação O Sul | 26 de setembro de 2024

O Dia das Crianças deste ano deve dar início a um último trimestre de 2024 com resultados de vendas mais positivos para os lojistas gaúchos Foto: Divulgação

Terceira data mais importante do calendário do comércio no Brasil, atrás apenas do Natal e do Dia das Mães, o Dia das Crianças deste ano deve dar início a um último trimestre de 2024 com resultados de vendas mais positivos para os lojistas gaúchos.

A FCDL-RS (Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Sul), entende que a data comemorativa pode movimentar até R$ 1 bilhão e 170 milhões em vendas no estado, trazendo um impulso significativo para o comércio gaúcho.

“O Dia das Crianças representa um grande momento para reforçar a trajetória de recuperação econômica do comércio estadual após os inúmeros desafios enfrentados pelos lojistas com a enchente de maio passado. Mesmo faltando alguns dias para o 12 de outubro já é possível observar uma movimentação interessante de consumidores nas lojas em busca do presente para a criançada. E isso deve se acentuar na medida em que a data comemorativa se aproximar”, avalia o presidente da FCDL-RS, Vitor Augusto Koch.

A exemplo de outras datas exponenciais do comércio, o Dia das Crianças apresenta um componente emocional muito forte. Os pais e avós se mobilizam para conseguir comprar a lembrança dos filhos e netos, pesquisando preços, buscando ofertas e promoções e condições favoráveis de pagamento.

Diante disso, a expectativa da FCDL-RS é que o ticket médio na aquisição das lembranças possa chegar a R$ 225,00, valor expressivo diante do atual cenário da economia no país e no estado.

Em relação ao ranking dos presentes mais procurados, brinquedos seguem no topo da lista, vindo a seguir os eletroeletrônicos como smartphones e tablets. Roupas, calçados, artigos de perfumaria e livros são outros itens com boa procura, também.

“Ainda que fatores como inflação elevada e taxa básica de juros alta impeçam um crescimento maior do consumo, é notório que no Dia das Crianças algumas limitações orçamentárias sejam superadas pelas famílias para que possam atender o desejo dos pequenos. Ao longo dos anos os consumidores estão atentos a relação custo-benefício dos presentes e é fundamental que os lojistas estejam atentos a todos os detalhes para que possam vender mais”, enfatiza o presidente da FCDL-RS.

A FCDL-RS recomenda aos comerciantes que estejam plenamente focados na oportunidade que a data representa para incrementar as vendas. É importante estreitar as relações com os clientes, avisando-os sobre possíveis promoções para o Dia das Crianças, por meio das redes sociais, e-mail marketing e WhatsApp.

Também é possível sugerir aos pais dicas e ideias de presentes, trazer pais e filhos para dentro da loja promovendo experiências divertidas, realizando sorteios de brindes e ofertando atendimento cordial.

Oferecer boas condições de pagamento, na qual uma análise segura de concessão de crédito é fundamental para beneficiar empresa e consumidor, sugerir compras adicionais e complementares e, se possível, ter uma vitrine temática do Dia das Crianças são outros fatores para que a data seja rentável aos comerciantes.

