Por Redação O Sul | 14 de junho de 2023

A Estância das Oliveiras é reconhecida internacionalmente desde 2019 Foto: Divulgação A Estância das Oliveiras é reconhecida internacionalmente desde 2019 (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Nesta terça-feira (13), o London International Olive Oil Competition (iOOC London), competição de azeite mais reconhecida na Europa, revelou as premiações para os melhores azeites de oliva extravirgens do mundo. A gaúcha Estância das Oliveiras enviou seis produtos e todos foram premiados. O evento ocorreu em Londres, na Inglaterra.

As amostras de azeite são testadas de forma anônima pelos jurados e devidamente codificadas para prova organoléptica cega por parte do júri. O júri é composto por especialistas profissionais com experiência comprovada em azeites e são considerados líderes na indústria.

Somente em 2023, os azeites de oliva extravirgem da Estância das Oliveiras já receberam premiações nas melhores competições internacionais como Itália, Japão e Grécia, colecionando 26 reconhecimentos.

“Estamos muito felizes por receber quatro reconhecimentos internacionais pela safra de 2023 da Estância das Oliveiras. Muitos desses concursos são de regiões milenares na produção de azeite de oliva e receber prêmios como medalha de ouro nas melhores competições do mundo é muito gratificante. Nosso trabalho é oferecer, do início da cadeia produtiva até o final dela, um produto de alta qualidade e estamos conquistando importastes premiações mundo afora. É um prestígio para o nosso RS”, disse Lucídio Goelzer, fundador da Estância das Oliveiras.

A Estância das Oliveiras é reconhecida internacionalmente desde 2019. No ano passado teve seu azeite eleito entre os 10 Melhores do Mundo no Concurso TerraOlivo de Israel.

Confira a premiação concedida a cada azeite da Estância das Oliveiras:

Signature: Medalha PLATINUM (acima da medalha de ouro)

Arbequina: Medalha OURO

Frantoio: Medalha OURO

Koroneiki: Medalha OURO

Los Dos: Medalha OURO

Blend Exclusivo: Medalha PRATA

