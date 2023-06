Os descontos variam de R$ 2 mil a R$ 8 mil nos preços dos veículos de até R$ 120 mil. No total, o governo reservou R$ 1,5 bilhão para o programa, que serão distribuídos da seguinte forma: R$ 500 milhões para automóveis, R$ 700 milhões para caminhões e R$ 300 milhões para vans e ônibus.

Quando atingir o total de R$ 1,5 bilhão, o programa será encerrado. As vendas de carros com desconto são exclusivas para pessoas físicas nos primeiros 15 dias, prazo que pode ser prorrogado por até 60 dias, a depender da resposta do mercado.

Depois disso, as empresas também poderão se beneficiar do programa. As empresas do setor que aplicarem desconto na venda ao consumidor receberão um crédito tributário.

A lista dos modelos com desconto pode ser acessada aqui.

Ônibus e caminhões

Já o crédito para renovação da frota de caminhões teve adesão de dez montadoras: Volkswagen Truck, Mercedes-Benz, Scania, Fiat Chrysler, Peugeot Citroën, Volvo, Ford, Iveco, Mercedes-Benz Cars & Vans e Daf Caminhões.

No caso dos ônibus, a adesão foi de nove montadoras: Mercedes-Benz, Scania, Fiat Chrysler, Mercedes-Benz Cars & Vans, Comil, Ciferal, Marcopolo, Volare e Iveco.