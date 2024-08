Dicas de O Sul Estão abertas as inscrições para a 11ª edição dos Jogos da Advocacia do Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 9 de agosto de 2024

O evento será realizado no dia 7 de setembro, em Porto Alegre Foto: Divulgação O evento será realizado no dia 7 de setembro, em Porto Alegre. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Estão abertas as inscrições para a 11ª edição dos tradicionais JARGS (Jogos da Advocacia do Rio Grande do Sul). O evento, que reúne advogados de todo o Estado para competições esportivas, será realizado no dia 7 de setembro, em Porto Alegre.

Podem participar advogados e estagiários regularmente inscritos na OAB/RS. Nesta edição, o Jiu-Jitsu soma-se às diversas modalidades da competição. Além desta, os atletas poderão se inscrever nos tormeios de Basquete, Beach Tennis, Futebol Sete Livre, Futevôlei Livre, Vôlei de Praia Dupla Livre, Vôlei de Quadra Livre e Tênis Individual Livre e Master.

Ao longo do dia, serão disponibilizadas atividades recreativas e brinquedos para as crianças de 5 a 12 anos com o CAARS Kids, no Parque Esportivo da PUCRS. Além do parque da universdiade, serão realizadas competições no Planet Ball e no Bah Beach Sports.

A cerimônia de premiação e confraternização ocorrerá no Salão Felix do Clube Farrapos. O valor da inscrição é de R$ 50 por atleta e por modalidade. As inscrições devem ser feitas até 3 de setembro pelo Portal da Advocacia.

2024-08-09