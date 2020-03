Acontece Estão abertas as inscrições para a 37ª Expoargs

Por Redação O Sul | 13 de março de 2020

A maior feira de artesanato gaúcho será realizada de 29/08/2020 a 06/09/2020, simultaneamente à Expointer, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Foto: PEAB/Divulgação Foto: PEAB/Divulgação

Estão abertas as inscrições para a 37ª Exposição de Artesanato do Rio Grande do Sul (Expoargs). A maior feira de artesanato gaúcho será realizada de 29/08/2020 a 06/09/2020, simultaneamente à Expointer, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. O edital está disponível na íntegra no site da FGTAS: https://fgtas.rs.gov.br/editais-de-feiras-do-pga.

A seleção envolve 118 estandes para artesãos exporem e comercializarem seus produtos no evento. Podem participar artesãos cadastrados no Programa Gaúcho do Artesanato (PGA) com Carteira de Artesão dentro do prazo de validade.

As inscrições serão recebidas até o dia 30 de abril de 2020, presencialmente, na Casa do Artesão de Porto Alegre (Av. Júlio de Castilhos, 144), de segunda a sexta-feira, das 9h às 11h30 e das 14h às 17h; e nas Agências FGTAS/Sine, de segunda a sexta-feira, conforme o horário de funcionamento das unidades. Também serão recebidas inscrições por e-mail, através do envio da ficha de inscrição e dos documentos exigidos no edital para o endereço artesanato@fgtas.rs.gov.br até as 23h59 do dia 30 de abril, com o assunto “37º EXPOARGS” e no corpo do e-mail o nome completo do interessado.

Após o período de inscrições, terá início o processo de avaliação dos produtos artesanais pela Comissão de Seleção, de acordo com os seguintes critérios: porcentagem do trabalho manual, predomínio da matéria-prima, conhecimento da técnica, personalidade no estilo e critérios no desenho, estética e acabamento.

Confira, a seguir, o cronograma de entrega de 5 a 10 peças por matéria-prima para avaliação, das 9h às 11h30h, em Porto Alegre, e das 9h às 12h, no interior do Estado:

4 a 8/5/2020 – Porto Alegre (conforme o número de inscrição)

14/05/2020 – São Leopoldo

15/05/2020– Tramandaí

18/05/2020 – Caxias do Sul

20/05/2020 – Passo Fundo

22/05/2020 – Santa Rosa

25/05/2020 – Santana do Livramento

27/05/2020 – Pelotas

29/05/2020 – Cachoeira do Sul

Os artesãos inscritos no interior do Estado, que desejarem participar da triagem na capital, deverão entregar seus trabalhos na Casa do Artesão de Porto Alegre no dia 11/05/2020.

No dia 8 de junho, será divulgada a lista prévia e, no dia 19 de junho, a lista definitiva dos artesãos selecionados, a partir das 10h, pelos telefones (51) 3226-3055 e (51) 3226-6137 e no site da FGTAS: http://www.fgtas.rs.gov.br.

2019

A 36ª Expoargs contabilizou a venda de 37.333 produtos, que somaram R$ 1.385.000. Ao todo, 184 artesãos de 52 municípios participaram do evento. Entre os produtos mais vendidos em 2019 estavam peças de sucata de metal, artesanato típico e cutelaria.

PGA

O Programa Gaúcho do Artesanato promove, anualmente, a Expoargs. O PGA incentiva a profissionalização e fomenta a atividade artesanal com políticas de formação, qualificação e apoio a comercialização. É responsável pela emissão da Carteira de Artesão, que viabiliza a isenção de ICMS para a circulação de produtos, a emissão de notas fiscais e a exportação de produtos como pessoa física, além da participação de exposições e feiras para comercialização dos produtos. É desenvolvido pela Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social (FGTAS), instituição vinculada à Secretaria Estadual de Trabalho e Assistência Social.

