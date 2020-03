Acontece Promob levará para a Movelsul interatividade e múltiplas soluções a lojistas e fabricantes

A Promob Software Solutions participará da Movelsul, de 16 a 19 de março, em Bento Gonçalves (RS), com a proposta de agregar interatividade ao showroom das lojas por meio da ferramenta Showroom Virtual. Além disso, a marca proporcionará aos visitantes as tecnologias estratégicas que suprem necessidades de ponta a ponta da indústria moveleira.

Nos quatro dias de evento, o estande disponibilizará um espaço em que será possível experienciar o Showroom Virtual, aliado com a plataforma online Mooble.com, assinada pela Promob. A solução tem por objetivo otimizar espaços e melhorar o processo de venda em lojas físicas ou virtuais.

Outro recente lançamento que poderá ser conhecido na feira é o Promob Plus Professional, que contempla o renderizador Promob Real Scene 2.0 com o motor de renderização da marca 2020, empresa com a qual a Promob uniu operações em 2018. Os softwares de gestão para fábricas e lojas, o Promob ERP e o Promob Manager, já consolidados no mercado, também poderão ser explorados na Movelsul, além do Promob Start, tecnologia que permite às marcenarias construção de um modelo de negócios, com uma biblioteca personalizada e regras de produção.

Felipe Maciel, diretor de Marketing e Vendas da Promob, ressalta que a participação da Promob na Movelsul foi pensada para lojistas, com o Showroom Virtual, e para fabricantes de móveis, independentemente do porte. “O Showroom Virtual é a solução que facilita e otimiza o espaço físico e a demonstração das diversas alternativas que os lojistas possuem para apresentar ao cliente. Além disso, para setor moveleiro, que é o nosso DNA, temos como primeiro grande benefício a integração total de processos por meio de ferramentas que vão desde as etapas de engenharia passando pela área de projetos, vendas físicas e on-line, chegando em gestão de fábrica, gestão de loja e fabricação. Isso possibilita a consolidação de informações e dados estratégicos, que permitem maior acerto nas tomadas de decisões”, afirma.

Mooble Showroom Virtual

O Mooble Showroom Virtual é uma tecnologia pertencente ao Mooble.com, inovadora plataforma, totalmente on-line, que permite criar, decorar e comprar os itens que compõe os ambientes projetados.

O Showroom Virtual é uma excelente ferramenta que permite ao fabricante de móveis estar com o catálogo de produtos sempre atualizado, permitindo uma redução de custos. Além de, garantir ao lojista uma nova possibilidade de expor seus produtos, o Mooble Showrrom Virtual oportuniza uma experiência de consumo diferente ao consumidor.

Promob Plub Professional

Com a facilidade de projetar, renderizar, orçar e gerar o detalhamento técnico dos projetos, o Promob Plus Professional dispõe de ferramentas na nuvem que podem ser acessadas de qualquer lugar por meio de um computador com o software instalado e acesso à internet. “A possibilidade de ofertar a milhares de profissionais ferramentas que agreguem no dia a dia para projetar, orçar e gerenciar carteiras de clientes e projetos, sem dúvida é algo que nos motiva”, destaca Maciel.

Promob Start

O Promob Start é uma solução completa para projetar, orçar e gerar informações para corte, furação, usinagem e controlar o consumo de matérias-primas. Ele possibilita a flexibilização dos métodos construtivos e a integração com os maquinários de produção, gerando a automação dos processos.

É um software desenvolvido especialmente para atender as necessidades de fábricas e marcenarias que buscam não só uma ferramenta completa para projetos, mas também uma forma de automatização de informações para a produção.

Promob ERP

Em tempos em que a redução de custos com retrabalho e o aumento da produtividade são imprescindíveis para ampliar a competitividade e sustentabilidade dos negócios, a maior empresa de software para o setor moveleiro do mundo, revela que o uso do Promob ERP possibilitou aos usuários 40% na redução de custos com retrabalho, 20% no aumento de produtividade, 80% de melhora no controle de estoque e 48% de aumento da exatidão no custo final do produto.

A ferramenta permite flexibilidade na escolha dos módulos e uma implantação especializada, além de permitir a geração de relatórios gerenciais, planejamento e fluxo de materiais, gestão administrativa e contábil, rastreamento de processos e matérias-primas.

Promob Manager

O fortalecimento da gestão de loja de móveis pode ser resolvida com o Promob Manager, solução que garante o gerenciamento eficiente dos processos, com a consequente potencialização de resultados. É a ferramenta de administração selecionada por mais de 1,4 mil estabelecimentos em todo o Brasil.

O Manager é a única ferramenta do segmento que atua de maneira integrada e simultânea ao Promob. A solução recebe e envia dados, o que possibilita gerenciar a carteira de clientes de forma 100% segura para tomar decisões acertadas totalmente online, pode ser acessado de qualquer dispositivo com internet. Entre os três principais benefícios estão: a otimização de tempo, o aumento do faturamento e a diminuição de custos.

Rodadas de Negócios

Durante a Movelsul, a Promob participará de rodadas de negócios, organizadas pela feira, e também do Projeto Comprador Experience, que acontecerá nos dias 19 e 20 de março, realização dos projetos setoriais Orchestra Brasil e Raiz e apoio da Apex-Brasil.

